Brent снова опустился ниже $102: почему цены на нефть изменили направление

Цены на нефть снижаются в пятницу, 2 октября, после резкого роста предыдущего дня, сообщает Reuters. Brent подешевел на 0,7% — до $101,61 за баррель, WTI — на 0,9%, до $92,02.

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Давление на котировки усилили сигналы о постепенном возобновлении поставок с Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии. В то же время, падение сдерживает неопределенность вокруг отношений США и Ирана, а также риск нового обострения.



США снова угрожают войной



Накануне нефть подорожала более чем на $4 за баррель. Причинами стали сообщения о возможном направлении США дополнительных военных сил на Ближний Восток и решении Китая приостановить экспорт нефтепродуктов в октябре. По данным Reuters, китайские НПЗ получили указание сосредоточиться на обеспечении внутреннего рынка, что может усугубить дефицит дизеля, авиатоплива и бензина на мировом рынке.



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Дефицит дизеля усиливается



Еще одним фактором стала ситуация с дизелем в Европе. США призвали Германию и Францию использовать часть аварийных запасов горючего, чтобы сдержать рост мировых цен. По данным Reuters, Вашингтон просил страны ЕС высвободить около 120 млн баррелей дизельного горючего в течение шести месяцев.

Таким образом, рынок одновременно получает разнонаправленные сигналы. Восстановление части ближневосточных поставок оказывает давление на цены вниз, в то время как военная активность в регионе, ограничение экспорта Китая и риски перебоев со снабжением поддерживают котировки. Психологически важной для трейдеров остается отметка $100 за баррель Brent.



Как мы писали, Нефть дорожает, несмотря на рекордный экспорт Ближнего Востока: рынок боится нового дефицита