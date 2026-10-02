Минфин отказал пострадавшему бизнесу в налоговых послаблениях: что именно предлагали компании

Министерство финансов не поддержало предложения бизнеса относительно дополнительных налоговых послаблений для компаний, понесших убытки из-за российских обстрелов. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на письмо Минфина к парламентскому Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Обращение в комитет ранее направили компании группы Rozetka. Они, в частности, просили разрешить отсрочку уплаты налогов без процентов и залога, не проводить плановые налоговые проверки пострадавшего бизнеса и упростить подтверждение налоговой отчетности при потере документов из-за обстрелов.

Минфин не согласился с предложениями

Относительно отсрочки налогов в министерстве отметили, что проценты компенсируют бюджету потери от задержки платежей, а залог снижает риск неуплаты. При этом даже отчасти разрушенный бизнес может иметь другие активы или источники дохода. Если предприятие объективно не может выполнить налоговые обязательства из-за войны войны, оно может подтвердить такие обстоятельства и избежать ответственности за просрочку, но сам налоговый долг не отменяется.

Также Минфин не поддержал общий запрет на плановые проверки пострадавших предприятий независимо от их месторасположения. Министерство сослалось на действующие ограничения по проверкам, рискам неуплаты налогов и международным обязательствам Украины.

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Документы необходимо восстановить



Не поддержали и предложение распространить упрощенный порядок подтверждения отчетности на предприятия, документы которых были уничтожены обстрелами за пределами территорий активных боевых действий и оккупации. В Минфине считают, что уничтожение офиса или склада само по себе не доказывает потерю всех документов или невозможность их восстановления. В то же время, министерство признает необходимость отдельного подхода к таким случаям.

Относительно отсрочки налоговых платежей Минфин предлагает оценивать ситуацию каждого предприятия отдельно — с учетом масштабов повреждений и влияния войны на его деятельность.



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