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2 октября 2026, 12:32 Читати українською

Минюст объяснил, что делать, если отказали в трудоустройстве по возрасту

Министерство юстиции разъяснило, как действовать людям, столкнувшимся с возрастной дискриминацией — отказом в трудоустройстве, обучении или получении услуг из-за возраста.

Министерство юстиции разъяснило, как действовать людям, столкнувшимся с возрастной дискриминацией — отказом в трудоустройстве, обучении или получении услуг из-за возраста.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ Украине запрещено ограничивать права человека по возрастному признаку, если для такого ограничения нет законной, объективно обоснованной и необходимой причины.
Собеседование при трудоустройстве
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Украине запрещено ограничивать права человека по возрастному признаку, если для такого ограничения нет законной, объективно обоснованной и необходимой причины. Это касается как молодых, так и пожилых людей.

В сфере труда дискриминацией могут быть отказ кандидату по возрасту, необоснованные возрастные требования в вакансии, меньшая оплата, отказ в повышении или обучении, а также увольнение только из-за достижения определенного возраста.

При этом не каждое возрастное ограничение незаконно. Закон может устанавливать возраст для отдельных видов деятельности, если такое требование имеет объективное и правомерное обоснование.

Как доказать дискриминацию

Минюст советует, прежде всего, зафиксировать обстоятельства нарушения. Это могут быть объявления о вакансии, переписке, электронных письмах, документах, скриншотах и других доказательствах.

Также следует попросить работодателя или учреждение в письменном виде объяснить причины отказа. Важно зафиксировать дату, обстоятельства произошедшего и высказывания, которые могут свидетельствовать о дискриминации.

Среди прочего можно обратиться в руководство или кадровую службу, профсоюз, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Гоструд, систему бесплатной юридической помощи или в суд.

Читайте также: Минюст рассказал, как правильно «стучать» на коррупционера


В зависимости от ситуации через суд можно потребовать прекращения дискриминации, отмены незаконного решения, возобновления нарушенного права и возмещения материального или морального вреда.

Минюст особо отмечает: для защиты прав важно не просто заявить о дискриминации, а собрать факты, подтверждающие связь между неблагоприятным решением и возрастом человека.


Как мы писали, Минюст предупредил о фейковом сайте Электронного реестра апостилей

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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