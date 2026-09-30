В январе-августе 2026 г. поступления транспортного налога в местные бюджеты увеличились на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В общей сложности плательщики перечислили 237,5 млн грн против 149,6 млн грн годом ранее, сообщает прессслужба Государственной налоговой службы.
Дорогие авто принесли местным бюджетам сотни миллионов: кто оплатил больше всего
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Больше всего транспортного налога поступило в бюджеты:
- г. Киева — 68,1 млн грн;
- Днепропетровской области — 21,3 млн грн;
- Одесской области — 17,9 млн грн;
- Киевской области — 17,5 млн грн.
Транспортный налог входит в состав налога на имущество и в полном объеме зачисляется в местные бюджеты. Общины могут использовать эти средства для финансирования социально важных мер и развития местной инфраструктуры.
Ставака транспортного налога
Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, который является объектом налогообложения.
Кто платит налог
Налогоплательщиком является владелец автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. Фактический пользователь автомобиля, в том числе арендатор или лицо, пользующееся им по доверенности, не является плательщиком этого налога.
Напомним
Транспортный налог в Украине (так называемый «налог на роскошь») — это фиксированный платеж, уплачиваемый владельцами дорогих и новых легковых автомобилей.
- Возраст авто: с года выпуска прошло не более 5 лет (включительно).
- Стоимость: среднерыночная цена авто составляет более 375 минимальных зарплат на 1 января. Поскольку минзарплата на 1 января 2026 составляет 8 647 грн, порог стоимости составляет 3 242 625 грн.
Сроки уплаты
Для физических лиц: Налоговая посылает уведомления-решения до 1 июля. Оплатить счет нужно в течение 60 дней с момента его получения.
Для юридических лиц: Компании рассчитывают налог самостоятельно, подают декларацию до 20 февраля и уплачивают сумму ежеквартально (равными частями по 6250 грн).
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