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30 сентября 2026, 9:59 Читати українською

Дорогие авто принесли местным бюджетам сотни миллионов: кто оплатил больше всего

В январе-августе 2026 г. поступления транспортного налога в местные бюджеты увеличились на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В общей сложности плательщики перечислили 237,5 млн грн против 149,6 млн грн годом ранее, сообщает прессслужба Государственной налоговой службы.

В январе-августе 2026 г.
Транспортный налог

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Больше всего транспортного налога поступило в бюджеты:

  • г. Киева — 68,1 млн грн;
  • Днепропетровской области — 21,3 млн грн;
  • Одесской области — 17,9 млн грн;
  • Киевской области — 17,5 млн грн.

Транспортный налог входит в состав налога на имущество и в полном объеме зачисляется в местные бюджеты. Общины могут использовать эти средства для финансирования социально важных мер и развития местной инфраструктуры.

Ставака транспортного налога

Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, который является объектом налогообложения.

Кто платит налог

Налогоплательщиком является владелец автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. Фактический пользователь автомобиля, в том числе арендатор или лицо, пользующееся им по доверенности, не является плательщиком этого налога.

Напомним

Транспортный налог в Украине (так называемый «налог на роскошь») — это фиксированный платеж, уплачиваемый владельцами дорогих и новых легковых автомобилей.

  • Возраст авто: с года выпуска прошло не более 5 лет (включительно).
  • Стоимость: среднерыночная цена авто составляет более 375 минимальных зарплат на 1 января. Поскольку минзарплата на 1 января 2026 составляет 8 647 грн, порог стоимости составляет 3 242 625 грн.

Сроки уплаты

Для физических лиц: Налоговая посылает уведомления-решения до 1 июля. Оплатить счет нужно в течение 60 дней с момента его получения.

Для юридических лиц: Компании рассчитывают налог самостоятельно, подают декларацию до 20 февраля и уплачивают сумму ежеквартально (равными частями по 6250 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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