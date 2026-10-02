Пенсионерам начали начислять новые доплаты: сколько можно получить с 1 октября

С 1 октября 2026 года пенсионерам, достигшим 70, 75 и 80 лет, устанавливают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии. Пенсионный фонд отмечает , что доплаты назначаются автоматически — обращаться в ПФУ не нужно.

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Размер компенсации зависит от возраста:

70−74 года — до 300 грн в месяц;

75−79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Выплату назначают с даты достижения соответствующего возраста, независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и того, работает пенсионер.



В то же время, компенсация предусмотрена только для тех, чья ежемесячная пенсия не превышает 10 340,35 грн. После учета доплаты общая сумма также не может быть больше этого показателя.



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После перехода в следующую возрастную категорию доплата увеличивается. К примеру, после достижения 80 лет пенсионер, получавший 456 грн компенсации в возрасте 75 лет, будет получать 570 грн.

Механизм таких выплат установлен постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года.



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