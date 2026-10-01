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1 октября 2026, 18:04 Читати українською

НБУ меняет правила кредитования: что будет с ломбардами и финкомпаниями

НБУ предлагает упростить получение лицензий на валютные сделки для финансовых компаний и ломбардов. В то же время, изменения не лишают ломбарды или финкомпании права кредитовать физических лиц в Украине.

НБУ предлагает упростить получение лицензий на валютные сделки для финансовых компаний и ломбардов.
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Гривна — нерезидентам


Речь идет о возможности для небанковских учреждений выдавать кредиты в гривне физическим лицам-нерезидентам. НБУ предлагает разрешить получать соответствующую валютную лицензию одновременно с лицензией на деятельность финансовой компании или ломбарда, предусматривающей право на кредитование.

Теперь для этого нужно проходить отдельную процедуру. После изменений документы будут рассматриваться в рамках одного административного производства, а часть документов по общему порядку валютного лицензирования подавать не придется.

Сколько учреждений могут кредитовать

К началу сентября 2026 года в Украине работали 378 финансовых компаний и 96 ломбардов. Отдельно на рынке было 76 кредитных союзов. В то же время, не каждое из этих учреждений обязательно имеет лицензию именно на кредитование — право зависит от объема ее лицензии.

Финансовые компании при наличии соответствующей лицензии могут предоставлять денежные средства и банковские металлы в кредит. Ломбарды также имеют такое право в форме ломбардных кредитов. Это прямо предусмотрено правилами НБУ.

После предложенных изменений это право сохраняется. Проект НБУ не изменяет общие правила кредитования физических лиц и не запрещает ломбардам выдавать ломбардные кредиты. Он лишь упрощает получение отдельной лицензии для операций по кредитованию физлиц-нерезидентов в гривне.


Читайте также: Ломбарды и финкомпании бьют рекорды прибыли — данные НБУ


Для учреждений, уже имеющих лицензию на кредитование, НБУ предусмотрел переходный период: финансовые компании и ломбарды смогут в течение шести месяцев после вступления в силу постановления обратиться за новой лицензией в упрощенном порядке.

НБУ объясняет изменения необходимостью усовершенствовать лицензирование валютных операций и усилить надзор за соблюдением валютного законодательства.


Как мы сообщали: Через 16 лет заемщик ПриватБанка захотел отменить кредит: ВСУ объяснил, почему отказал

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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