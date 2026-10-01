Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 2 октября. Доллар США подорожал на 15 копеек, тогда как евро подешевел на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар подорожал на 15 копеек: курс НБУ на 2 октября
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Официальный курс валют
На 2 октября НБУ установил:
- 1 доллар США — 44,83 грн;
- 1 евро — 50,69 грн.
Для сравнения, 1 октября официальный курс доллара составил 44,68 грн, а евро — 50,71 грн.
Таким образом, за сутки гривна ослабла к доллару на 0,15 грн., но укрепилась к евро на 0,02 грн.
Источник: Минфин
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