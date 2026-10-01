После закрытия межбанка в четверг, 1 октября, курс доллара подорожал на 32 копейки в покупке и на 31 копеек в продаже. Евро поднялся на 28 копеек в покупке и на 27 в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 1 октября
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Закрытие 1 октября
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Изменения
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44,65/44,69
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44,97/45,00
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32/31
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50,53/50,56
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50,81/50,83
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28/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,56−45,09 грн. Евро покупают за 50,50 грн., а продают за 51,19 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,00, евро — 51,00−51,30 грн.
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Источник: Минфин
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