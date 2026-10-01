Владельцы альткоинов готовятся к продажам? Переводы на бирже выросли на 160%

На фоне роста цен на альтокины резко возросли объемы их переводов на криптобиржи. Как считает Cointelegraph, это может свидетельствовать о подготовке части владельцев к продаже и фиксации прибыли в случае дальнейшего роста рынка.

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По данным CryptoQuant, за семь дней до 28 сентября количество депозитных транзакций с альтокинами на биржах возросло до 78 тыс. Это примерно на 160% больше, чем 14 сентября, когда показатель составил около 29,8 тыс. Уровень стал самым высоким с октября 2025 года.

В то же время количество адресов, с которых альткоины переводили на бирже, почти утроилось — с 17,6 тыс до 51,6 тыс. Это тоже максимум почти за год.

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Готовность к альткоин-сезону

CryptoQuant отмечает, что перевод монет на бирже часто предшествует их продаже, поэтому резкое увеличение депозитов может создать дополнительное давление со стороны продавцов.

Рост активности происходит на фоне усиления позиций альткоинов. Доля криптоактивов, не входящих в топ-10 по капитализации, 27 сентября достигла 9% рынка — самого высокого уровня с февраля. В то же время, доля Bitcoin в общей капитализации с конца мая остается преимущественно в диапазоне 58−60,4%.



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