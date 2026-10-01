Проблемные кредиты в банках Украины: доля NPL за восемь месяцев снизилась до 11,5%

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Валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 19,8% — до 1,630 трлн грн. При этом объем неработающих кредитов сократился на 1,6 млрд грн, или на 0,9%.

В НБУ объясняют снижение доли NPL ростом объема новых кредитов более высокого качества и урегулированием неработающих долгов.

Доля проблемных кредитов сократилась и среди займов физическим лицам и бизнесу. За восемь месяцев 2026 года показатель для физических лиц снизился на 1,1 процентного пункта — до 9,7%, а для бизнеса — на 3,1 процентного пункта, до 13,9%.

В целом доля NPL снизилась во всех группах банков.

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