С начала года украинские банки увеличили кредитный портфель на 269,8 млрд грн, а доля проблемных кредитов сократилась до 11,5 %. По состоянию на 1 сентября она была на 2,4 процентных пункта ниже, чем в начале года. Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Проблемные кредиты в банках Украины: доля NPL за восемь месяцев снизилась до 11,5%
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Валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 19,8% — до 1,630 трлн грн. При этом объем неработающих кредитов сократился на 1,6 млрд грн, или на 0,9%.
В НБУ объясняют снижение доли NPL ростом объема новых кредитов более высокого качества и урегулированием неработающих долгов.
Доля проблемных кредитов сократилась и среди займов физическим лицам и бизнесу. За восемь месяцев 2026 года показатель для физических лиц снизился на 1,1 процентного пункта — до 9,7%, а для бизнеса — на 3,1 процентного пункта, до 13,9%.
В целом доля NPL снизилась во всех группах банков.
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Как изменилась доля проблемных кредитов
В августе доля NPL продолжила снижаться — за месяц она сократилась с 12,1% до 11,5%. Проблемных кредитов стало меньше и среди займов физическим лицам: показатель снизился с 10,0% до 9,7%. В бизнес-сегменте он сократился с 14,5% до 13,9%.
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