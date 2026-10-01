Российские PEP и $700 млн списанных кредитов: что обнаружил регулятор у швейцарского Julius Baer

Швейцарский финансовый регулятор FINMA завершил расследование в отношении одного из крупнейших частных банков страны Julius Baer из-за нарушения требований по противодействию отмыванию денег. Об этом пишет Financial Times .

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Швейцарский финансовый регулятор FINMA обнаружил серьезные нарушения в работе банка Julius Baer с клиентами повышенного риска, в частности, связанными с двумя российскими политически значимыми лицами (PEP).

Расследование также охватывало списание кредитов примерно на $700 млн, связанных с обанкротившейся австрийской группой Signa, основанной Рене Бенком.

В чем заключались нарушения

По выводам FINMA, в течение нескольких лет Julius Baer недостаточно проверял происхождение активов отдельных клиентов и неправильно выполнял требования в сфере противодействия отмыванию средств.

Из-за выявленных недостатков регулятор обязал банк поддерживать дополнительный капитал в размере $300 млн.

Это требование будет действовать, пока Julius Baer не завершит вывод активов клиентов с высоким уровнем риска.

Регулятор конфискует около $12 млн

FINMA также планирует конфисковать около $12 млн прибыли, которую банк получил от работы с двумя группами клиентов, ставших предметом расследования.

Усиленный регуляторный надзор за Julius Baer продлится до 2032 года.

Российские клиенты уже становились предметом расследований

Это не первая проверка Julius Baer, связанная с российскими клиентами. Ранее FINMA изучала отношения банка с неназванным российским банкиром, расследованным по подозрению в присвоении средств.

В материалах Высокого суда Англии также упоминались сделки Julius Baer с бывшим владельцем литовского банка Snoras Владимиром Антоновым.

По версии Snoras, в 2009—2011 годах ценные бумаги банка на €280 млн были переведены на счета Антонова в Julius Baer.

Претензии были и у Монако

Осенью 2026 года вопрос к системам контроля Julius Baer поднял также финансовый регулятор Монако AMSF.

Среди клиентов банка фигурировал Виктор Федотов, бывший владелец подрядчика «Транснефти» ВНИИСТ.

Связанную с ним структуру обвиняли в выводе около $140 млн при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. По данным The Guardian, связанная с Федотовым оффшорная компания также приобрела частный самолет Bombardier примерно за $34 млн.