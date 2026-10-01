Долг растет более чем на $10 тысяч в день: Южная Корея должна выплатить Elliott $48,49 млн

Южная Корея должна заплатить Elliott Investment Management $48,49 млн плюс проценты по делу о слиянии Samsung в 2015 году. Арбитражный трибунал связал убытки фонда с вмешательством правительства в это соглашение. Об этом пишет Reuters.

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Заседающий в Лондоне трибунал подтвердил сумму убытков, определенную в первоначальном арбитражном решении в июне 2023 года. В Министерстве юстиции Южной Кореи заявили, что изучат решение вместе с соответствующими государственными органами, внешними советниками и экспертами, после чего будут принимать необходимые меры.

Как возник спор вокруг слияния

В 2015 году Samsung C&T и Cheil Industries объединились. Elliott на тот момент являлся миноритарным акционером Samsung C&T и выступал против сделки, считая ее условия невыгодными для компании.

Важную роль в одобрении слияния сыграла Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS). Тогда она являлась крупным акционером Samsung C&T и проголосовала за сделку.

Слияние широко рассматривалось как важный шаг для укрепления контроля Джея Й. Ли над Samsung Group. Его отец, Ли Кун Хи, в 2014 году перенес сердечный приступ и после этого не мог руководить группой.

После слияния Ли стал самым крупным акционером объединенной Samsung C&T, что позволило ему укрепить контроль над Samsung Group.

Решивший арбитраж

По словам Elliott, трибунал пришел к выводу, что без незаконного вмешательства правительства NPS проголосовало бы против слияния, а ущерба фонду не возникло бы.

Elliott приветствовал решение. В фонде заявили, что с учетом дополнительных расходов, связанных с повторным рассмотрением дела, общая сумма компенсации составляет около $113 млн. К ней Elliott относит убытки, проценты, юридические гонорары и другие расходы.

Фонд также заявил, что от того же поведения пострадали корейские акционеры и пенсионные вкладчики. Elliott призвал Южную Корею выполнить арбитражное решение.

Проценты продолжают начисляться до выплаты. По словам Elliott, сумма растет более чем на $10 тысяч в день.