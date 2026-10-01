ОВГЗ, финмон и налоги: ответы на неудобные вопросы о деньгах (видео)

Доходность гривневых ОВГЗ снижается. Значит ли это, что государственные облигации становятся менее выгодными для украинцев?

И как еще Минфин может опустить ставки, если инфляция остается высокой, а государству нужно финансировать значительный дефицит бюджета?

В новом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев отвечает на вопросы зрителей.

Говорим не только об ОВГЗ, но и о финансовом мониторинге, депозитах, валютных ограничениях и SWIFT, продаже личных вещей через OLX и выборе между гривневыми инструментами и валютой.