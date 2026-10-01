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1 октября 2026, 13:36 Читати українською

Скидка 50% на все курсы и бесплатное обучение по финграмотности: специальное предложение для защитников и защитниц от Академии Минфин

Ко Дню защитников и защитниц Украины Академия Минфин предлагает специальные условия обучения для военных, ветеранов и их родных — скидку 50% на все учебные курсы, а также доступ к бесплатному курсу «Финансовая грамотность для военных».

Ко Дню защитников и защитниц Украины Академия Минфин предлагает специальные условия обучения для военных, ветеранов и их родных — скидку 50% на все учебные курсы, а также доступ к бесплатному курсу «Финансовая грамотность для военных».
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Военные, ветераны и их родные могут зарегистрироваться на любой курс Академии Минфин со скидкой -50%. Это выгодная возможность получить теоретические и практические знания об управлении личными финансами и доступных инвестиционных инструментах.

Таким образом, мы хотим выразить уважение защитникам и защитницам Украины и предоставить им доступ к знаниям, которые будут полезны и во время службы, и по возвращении в гражданскую жизнь.

Финансовая грамотность помогает взвешенно распоряжаться деньгами, рационально планировать затраты и сбережения, копить капитал на краткосрочные и долгосрочные цели.

Какие курсы доступны со скидкой

На платформе Академии Минфин доступны курсы об инвестировании в ОВГЗ, доходную недвижимость, ETFs, портфельное инвестирование, формирование персонального финплана и т. д. Выберите обучение в зависимости от своих финансовых целей и ознакомьтесь с подробной программой на сайте.

Инвестиционный трамплин (16 занятий)

Курс поможет навести порядок в личных финансах, составить финансовый план и определить, как двигаться к своим финансовым целям. Также вы ознакомитесь с основными инструментами инвестирования.

Инвестирование в доходную недвижимость (16 занятий)

Вы узнаете, какие объекты недвижимости могут быть интересны для инвестирования, научитесь оценивать их преимущества и риски и считать потенциальную доходность.

Инвестирование в ETFs (6 занятий)

Курс посвящен ETF-фондам: как они работают, чем отличаются и как выбрать фонд под свои цели. На практике поработаете с Interactive Brokers и попытаетесь приобрести ETF самостоятельно.

Инвестирование в ОВГЗ (13 занятий)

Курс объясняет, как работают государственные облигации, где их покупать и как сравнивать по доходности. Отдельно рассматриваются кратко- и долгосрочные стратегии инвестирования.

Портфельное инвестирование (10 занятий)

Научитесь формировать сбалансированный инвестиционный портфель, распределять капитал между разными активами, учитывая допустимый для вас уровень риска.

Антикризисные инвестиции (5 занятий)

Курс поможет разобраться, как управлять личными деньгами в нестабильные периоды: планировать бюджет, скапливать резерв, учесть инфляцию и определять дальнейшие денежные шаги.

🔗 ВЫБРАТЬ КУРС СО скидкой

Бесплатный курс «Финансовая грамотность для военных» Помимо курсов со скидкой, Академия Минфин рекомендует пересмотреть практический курс «Финансовая грамотность для военных». Доступ к нему бесплатный.

Цель этого курса — повысить финансовую грамотность военных и ветеранов, помочь им преодолеть психологические барьеры в управлении деньгами, научить четко ставить финансовые цели и достигать их даже в условиях нестабильности.

Курс состоит из серии видео и включает девять тем:

  • Особенности финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей;
  • Выплаты и льготы: как правильно оформить и какие ошибки избегать;
  • Юридическая подготовка к прохождению службы;
  • Психология денег;
  • Ведение личного бюджета: 7 полезных приложений;
  • Составление финансового плана в условиях неопределенности;
  • Как военным планировать свое финансовое будущее после службы;
  • Финансовая помощь и поддержка (гранты, льготные кредиты);
  • Образование и переквалификация для ветеранов, советы по трудоустройству.

Больше информации о курсе «Финансовая грамотность для военных» — на сайте. Ознакомьтесь и начните обучение.

Обратите внимание!

Все материалы предлагаемых курсов доступны в записи, поэтому вы можете учиться в своем темпе без временных ограничений.

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Источник: Минфин
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