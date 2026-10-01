Украине нужно 669 мобильных укрытий: международная коалиция усиливает поддержку

Украине необходимо 669 мобильных укрытий для медицинских учреждений, из которых 417 — в первую очередь. Об этом сообщает сайт правительства. Речь идет прежде всего о больницах в прифронтовых и приграничных регионах, учреждениях экстренной и специализированной помощи, а также медучреждениях, где укрытий нет или их емкость недостаточна.



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Коалиция оценила потребности и приоритеты



Параллельно государство реализует долгосрочные проекты по созданию стационарных защитных сооружений. По приоритетам Минздрава в 2024—2026 годах реализуются 78 проектов по обустройству укрытий в медучреждениях. Еще 136 проектов с разработанной проектно-сметной документацией уже внесены в систему публичных инвестиций DREAM.

При поддержке международной Коалиции укрытий гражданской защиты отобраны приоритетные для медицинской системы проекты общей стоимостью 275 млн грн. Кроме того, наблюдательная группа Коалиции решила направить доступное финансирование на закупку мобильных укрытий, которые можно установить быстрее стационарных сооружений.

Потребности и финансирование обсудили во время второй международной встречи Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины, организованной Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел Украины.

К встрече приняли участие более 60 представителей из 40 стран и 14 международных организаций. Участники обсудили расширение коалиции, привлечение дополнительной международной помощи, строительство и модернизацию укрытий, а также использование мобильных решений.



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Кто помогает Украине

Коалицию Украина и Финляндия положили начало в мае 2025 года в партнерстве со странами Team Europe. Ее задача — объединить международных партнеров для развития сети защитных сооружений и усиления гражданской защиты.

В работе коалиции принимают участие государства и международные организации, которые могут приобщаться к финансированию и реализации проектов. Основным финансовым инструментом является программа ЕС Ukraine Facility, в то же время, средства могут привлекаться и через другие международные механизмы.

Отдельное направление — защита медицинской инфраструктуры. По словам заместителя министра здравоохранения Геннадия Нерсесяна, укрытие должно обеспечить непрерывную работу больниц во время воздушных тревог и обстрелов.

Таким образом, международная поддержка направлена одновременно на долгосрочное строительство стационарных укрытий и быстрое развертывание мобильных сооружений там, где потребность в защите наиболее настоятельна.



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