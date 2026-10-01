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1 октября 2026, 14:23 Читати українською

Украине нужно 669 мобильных укрытий: международная коалиция усиливает поддержку

Украине необходимо 669 мобильных укрытий для медицинских учреждений, из которых 417 — в первую очередь. Об этом сообщает сайт правительства. Речь идет прежде всего о больницах в прифронтовых и приграничных регионах, учреждениях экстренной и специализированной помощи, а также медучреждениях, где укрытий нет или их емкость недостаточна.

Украине необходимо 669 мобильных укрытий для медицинских учреждений, из которых 417 — в первую очередь.
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Коалиция оценила потребности и приоритеты


Параллельно государство реализует долгосрочные проекты по созданию стационарных защитных сооружений. По приоритетам Минздрава в 2024—2026 годах реализуются 78 проектов по обустройству укрытий в медучреждениях. Еще 136 проектов с разработанной проектно-сметной документацией уже внесены в систему публичных инвестиций DREAM.

При поддержке международной Коалиции укрытий гражданской защиты отобраны приоритетные для медицинской системы проекты общей стоимостью 275 млн грн. Кроме того, наблюдательная группа Коалиции решила направить доступное финансирование на закупку мобильных укрытий, которые можно установить быстрее стационарных сооружений.

Потребности и финансирование обсудили во время второй международной встречи Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины, организованной Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел Украины.

К встрече приняли участие более 60 представителей из 40 стран и 14 международных организаций. Участники обсудили расширение коалиции, привлечение дополнительной международной помощи, строительство и модернизацию укрытий, а также использование мобильных решений.


Читайте также: В Украине вступил в силу закон об обязательных укрытиях в новостройках

Кто помогает Украине

Коалицию Украина и Финляндия положили начало в мае 2025 года в партнерстве со странами Team Europe. Ее задача — объединить международных партнеров для развития сети защитных сооружений и усиления гражданской защиты.

В работе коалиции принимают участие государства и международные организации, которые могут приобщаться к финансированию и реализации проектов. Основным финансовым инструментом является программа ЕС Ukraine Facility, в то же время, средства могут привлекаться и через другие международные механизмы.

Отдельное направление — защита медицинской инфраструктуры. По словам заместителя министра здравоохранения Геннадия Нерсесяна, укрытие должно обеспечить непрерывную работу больниц во время воздушных тревог и обстрелов.

Таким образом, международная поддержка направлена одновременно на долгосрочное строительство стационарных укрытий и быстрое развертывание мобильных сооружений там, где потребность в защите наиболее настоятельна.


Как мы писали, бизнесу дали три месяца, чтобы сохранить работу во время воздушных тревог

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
1 октября 2026, 14:32
#
Ця коаліція вир-родків не хоче зупинити війну часом?
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0
Skeptik777
Skeptik777
1 октября 2026, 16:54
#
То війну почали не москалі? Реба гнати пургу про провокацію рахи бажанням України вступити в НАТО. По перше, нас туди не брали, але… чи винна в згвалтуванні дівчина, яка йшла вночі по місту і на неї напав маніяк? Бо напав дикий москаль, а синні ті, хто не дає йому швидко захопити Україну. Відкрито палишся, ботяра.
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