Пшеница и кукуруза подорожали на 15%: что происходит с мировыми ценами на продукты

Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию продемонстрировали наибольший квартальный рост с 2022 года. За три месяца до конца сентября Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 ключевых культур, вырос на 13%. Об этом сообщил Bloomberg .

Добавить как предпочтительный источник в Google



► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



Удорожание агропродукции связано с новым обострением в Черноморском регионе, перебоями с поставками зерновых и масличных культур, а также с экстремальными погодными условиями.

Больше всего за квартал выросли цены на:

кукурузу — на 15%;

пшеницу — на 15%;

сою — на 13%.



Читайте также: Доллар до 46 грн, евро — до 54 грн: каким будет курс в конце года



Инфляция будет расти



Дополнительное давление на продовольственные рынки оказывают сильное явление Эль-Ниньо, риски для производства пальмового масла и какао, а также слабый муссонный сезон в Индии.

Рост стоимости сельхозсырья означает риск дальнейшего удорожания продуктов питания в мире. Это, в свою очередь, может усилить продовольственную инфляцию и усложнить задачи центральных банков по сдерживанию роста цен.



Как мы писали, и инфляция выросла до 8,1%: НБУ объяснил, что больше всего давит на цены