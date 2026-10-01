Пшеница и кукуруза подорожали на 15%: что происходит с мировыми ценами на продукты

Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию продемонстрировали наибольший квартальный рост с 2022 года. За три месяца до конца сентября Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 ключевых культур, вырос на 13%. Об этом сообщил Bloomberg .
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Удорожание агропродукции связано с новым обострением в Черноморском регионе, перебоями с поставками зерновых и масличных культур, а также с экстремальными погодными условиями.
Больше всего за квартал выросли цены на:
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кукурузу — на 15%;
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пшеницу — на 15%;
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сою — на 13%.
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Инфляция будет расти
Дополнительное давление на продовольственные рынки оказывают сильное явление Эль-Ниньо, риски для производства пальмового масла и какао, а также слабый муссонный сезон в Индии.
Рост стоимости сельхозсырья означает риск дальнейшего удорожания продуктов питания в мире. Это, в свою очередь, может усилить продовольственную инфляцию и усложнить задачи центральных банков по сдерживанию роста цен.
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