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1 октября 2026, 12:56 Читати українською

Биткоин-ETF привлекли рекордные $6,34 млрд: куда движется крипторынок

Американские спотовые ETF на биткоин в третьем квартале 2026 года привлекли около $6,34 млрд чистого притока средств. Это самый лучший квартальный результат таких фондов в этом году. Об этом пишет Cointelegraph.

Американские спотовые ETF на биткоин в третьем квартале 2026 года привлекли около $6,34 млрд чистого притока средств.
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По данным SoSoValue, активный приток инвестиций помог компенсировать около $5 млрд оттока, зафиксированного во втором квартале.

На фоне роста спроса из-за ETF сам биткоин в июле-сентябре подорожал на 42,71%. Это лучший результат криптовалюты за третий квартал с 2017 года.

В то же время, в конце сентября интерес инвесторов несколько ослаб. За один день из биткоин-ETF вывели около $149 млн, прервав девятидневную серию притока, в течение которой фонды привлекли около $3,1 млрд.


Читайте также: Крипторинок резко ожил: биткоин превысил $80 тысяч, альтокины стремительно дорожают


Cпотовые ETF на альтокины также не отстают.


Рост спроса наблюдался и в сегменте других криптоактивов. Спотовые ETF на Ethereum за третий квартал привлекли около $3,05 млрд, в то время как фонды на XRP, Solana и Zcash также зафиксировали значительные притоки средств.

Таким образом, третий квартал стал периодом существенного возвращения институционального спроса на криптовалюту через биржевые фонды.


Как мы писали, анатомия нового биткоина суперцикла: почему этот бычий рынок сломает все старые правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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