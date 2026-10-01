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1 октября 2026, 11:37 Читати українською

Клуб белого бизнеса вырос до 9,7 тысяч участников: кто вошел и кто выбыл

9 706 бизнесов в настоящее время входят в Клуб белого бизнеса Налоговой. За квартал список вырос на 5%. Подавляющее большинство участников — компании: на них приходится 94% перечня. В то же время, состав Клуба существенно обновился: 1 656 компаний добавились, а 1 206 — выбыли. Почти 60% прибавившихся компаний попали в перечень впервые. Об этом говорится в данных Опендатабоот.

9 706 бизнесов в настоящее время входят в Клуб белого бизнеса Налоговой.
Бизнес
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94% участников Клуба — компании: сейчас их 9132. Еще 574, или 6%, — фопы. 9 088 компаний из перечня действуют, а еще 4 находятся в состоянии прекращения. Для 40 компаний данные скрыты, поэтому определить их актуальный статус невозможно.

Как изменился состав

В то же время, состав участников существенно обновился. Так, к перечню добавились 1656 компаний, а 1206 компаний выбыли.

59% прибавившихся попали в Клуб белого бизнеса впервые: 982 компании. Еще 674 компании, или 40%, уже были в Клубе раньше, однако отсутствовали при предварительном обновлении. Еще у 20 компаний данные скрыты, поэтому проверить их историю участия невозможно.

Крупнейшей по доходу среди впервые попавших в перечень компаний стала Выгодная покупка (сеть магазинов Аврора) — 28,3 млрд грн дохода по итогам второго квартала 2026 года. Также впервые в Клуб вошли Петрол Контракт (сеть АЗК WOG) с доходом 16,4 млрд грн и Закарпатьеэнергосбыт — 8,5 млрд грн. МакДональдз Юкрейн ЛТД (11,9 млрд грн дохода) вернулся в список после отсутствия в течение квартала. Среди крупнейших прибавившихся компаний также Сандора с доходом 7,5 млрд грн.

Кто выбыл из Клуба

В то же время, перечень оставили и крупные бизнесы. Крупнейшей по доходу среди них стала Смарт Интеллиджент Систем — 12,9 млрд грн за второй квартал 2026 года. Также выбыли принадлежащая к ФПГ Кернел Дружба-Нова с доходом 5,7 млрд грн, Авантаж-7 (сеть АЗК Avantage7) — 5,3 млрд грн, Нежинский жиркомбинат — 5,1 млрд грн и Днепросталь-Энерго — 4,6 млрд грн.

Общая система налогообложения

55% компаний в Клубе на общей системе налогообложения. Еще 21% работают на упрощенной системе четвертой группы, 19% — третьей группы, а 5% являются резидентами Дія.City.

Среди фопов 87% работают на третьей группе упрощенной системы. Еще 13% находятся в общей системе.

Сферы деятельности

Каждая пятая компания в Клубе белого бизнеса работает в сельском, лесном или рыбном хозяйстве: 1974 предприятий. Почти столько же работают в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспорта — 1 856 компаний. Еще 1551 компания приходится на перерабатывающую промышленность. В пятерку крупнейших отраслей также вошли строительство — 670 компаний и операции с недвижимостью — 594.

37 компаний из Индекса Опендатабота 2026 в настоящее время также входят в Клуб белого бизнеса. Еще квартал назад таковых было 33.

Наибольшей среди них по доходу является АТБ-Маркет — 136 млрд грн дохода за второй квартал 2026 года. Далее следуют Выгодная покупка (Аврора) — 28,3 млрд грн, Киевстар — 25 млрд грн, Киевская областная ЭК — 22,6 млрд грн и Петрол Контракт (WOG) — 16,4 млрд грн.

205 компаний из списка являются участниками финансово-промышленных групп. Больше всего таких бизнесов приходится на Агропросперис — 34 компании. Далее следуют Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) — 14 компаний, группа семьи Пинчуков и АТБ — по 12, а также OKKO Group — 10. Отметим, что одна компания может быть участником нескольких ФПГ.

Больше всего компаний из Клуба белого бизнеса зарегистрировано в Киеве — 1 941. На Днепропетровщине зарегистрировано 841 компания, на Львовщине и Киевщине — по 689, а на Харьковщине — 497.

Меньше таких компаний зарегистрировано в Луганской области — всего 2, в Херсонской области — 13, а в Донецкой области — 29.

В то же время, больше всего фопов из Клуба белого бизнеса зарегистрировано на Днепропетровщине и в Киеве — по 73 в каждом регионе. Далее следуют Львовщина — 55 предпринимателей, Киевщина — 46 и Харьковщина — 44.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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