В четверг, 1 октября, средний курс доллара потерял 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже. Курс евро потерял 23 копейки в покупке и 24 копейки в продаже.
Гривна резко укрепилась к доллару и евро 1 октября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,50−45,00 грн. Евро покупают за 50,55 грн, а продают за 51,21 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,78−44,91, евро — 51,10−51,39 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,65−44,69 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,53−50,56 грн.
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Источник: Минфин
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