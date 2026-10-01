За январь-август 2026 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 7,5% — до $4,91 млрд. Для сравнения, за семь месяцев падение составило 6,3%. Наибольшее снижение пришлось на поступление в виде зарплат из-за границы, в то время как неформальные каналы остаются относительно стабильными. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Переводы украинцев из-за границы падают: за 8 месяцев — минус 7,5%
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальные переводы тоже сокращаются
Через официальные каналы за восемь месяцев поступило $3,29 млрд, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Наиболее заметно сократились поступления в виде зарплат из-за рубежа — на 23,9%, до $1,11 млрд.
По приведенной оценке такая динамика может быть связана с изменениями в структуре занятости, правилах бронирования и оформлении контрактов, а также с переходом части расчетов в неформальный сегмент.
Читайте: Валютные переводы из-за границы на платежные счета будут засчитываться только в гривне
Неформальные каналы остаются стабильными
Переводы по неформальным каналам НБУ оценивает примерно в $201−204 млн в месяц. За восемь месяцев их совокупный объем составил около $1,62 млрд.
Август показал резкое падение
В августе объем переводов сократился на 4,5% — до $615 млн.
По приведенной оценке, это наибольшее падение для августа по доступной статистике и заметно выше исторического среднего темпа снижения примерно на 1,5%.
Прогноз на год можно просмотреть
На фоне более слабой динамики годовую оценку частных переводов предлагается пересмотреть примерно до $7,4 млрд, хотя и этот показатель может оказаться завышенным.
Дополнительными рисками для переводов называются активные обстрелы, сложный зимний период и возможное увеличение временной миграции.
НБУ просмотрел предварительные данные
Также НБУ пересмотрел вниз отдельные предварительные показатели:
- за IV квартал 2025 года — на $10 млн, до $1,934 млрд;
- за I квартал 2026 года — на $32 млн, до $1,802 млрд.
Эти уточнения также усугубили общую динамику показателя и стали одним из факторов пересмотра прогноза.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что по итогам первого полугодия 2026 года общий объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,68 млрд долларов.
Для сравнения, по итогам первых пяти месяцев спад составил 5%, что свидетельствует о постепенном ускорении негативной динамики.
Комментарии