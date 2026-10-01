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1 октября 2026, 10:47 Читати українською

Долги не списывают, но взыскания могут остановить: как работает пауза в исполнительном производстве

В некоторых случаях принудительное исполнение судебного решения может быть временно остановлено. Закон «Об исполнительном производстве» предусматривает механизм остановки совершения исполнительных действий или самого исполнительного производства. Фактически речь идет о процессуальной «паузе», в ходе которой исполнитель временно не применяет отдельные меры принудительного исполнения, сообщает пресс-служба Минюста.

В некоторых случаях принудительное исполнение судебного решения может быть временно остановлено.
Списание долга
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Долг не исчезает

Остановка исполнительных действий не означает завершения производства или списания задолженности.

Исполнительное производство остается открытым, однако до устранения обстоятельств, по которым его приостановили, исполнитель не продолжает принудительные действия.

В частности, в этот период он не производит списание средств со счетов должника, не описывает и не изымает имущество, не передает автомобили или недвижимость на реализацию.

Когда исполнительные действия могут остановить

Основания для остановки предусмотрены, в частности, статьей 34 Закона «Об исполнительном производстве».

Среди таких случаев могут быть:

  • замена стороны исполнительного производства ее правопреемником;
  • отдельные обстоятельства, связанные с процедурой банкротства;
  • другие предусмотренные законом основания, по которым принудительное исполнение временно не может продолжаться.

Отдельный механизм установлен статьей 38 Закона. Он применяется, в частности, если суд восстановил срок для подачи апелляционной жалобы на решение, по которому уже издан исполнительный документ, или принял такую апелляцию к рассмотрению.

Об обстоятельствах нужно сообщить исполнителю

Исполнитель не всегда получает информацию о появлении оснований для остановки автоматически.

Поэтому сторонам исполнительного производства следует своевременно сообщать о таких обстоятельствах и подавать подтверждающие их документы.

Снимают ли арест со счетов

Нет. Сама по себе остановка исполнительных действий не означает автоматической отмены ранее наложенных арестов.

Аресты средств и имущества должника продолжают действовать, хотя в период «паузы» исполнитель не совершает действий, направленных на дальнейшее принудительное исполнение решения.

После того как обстоятельства, ставшие причиной остановки, прекращаются, исполнитель возобновляет принудительное исполнение в установленном законом порядке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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