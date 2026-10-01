Евро падает до минимумов с мая 2025 года: каким может быть курс доллара в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 октября 2026, 12:34 Читати українською

Евро падает до минимумов с мая 2025 года: каким может быть курс доллара в Украине

Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года. Сентябрьское падение евро стало самым большим за последние 14 месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года.
Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что давит на евро

На европейскую валюту давят сразу несколько факторов. Среди них рост цен на нефть: Brent снова превысила $100 за баррель, что увеличивает расходы европейской экономики накануне отопительного сезона.

В то же время ключевым фактором для валютного рынка остается разница в ожиданиях по поводу монетарной политики ЕЦБ и Федеральной резервной системы США.

Почему доллар получает преимущество

Рынок ожидает более медленных действий Европейского центробанка по сравнению с ФРС. Это повышает привлекательность долларовых активов, что также отражается в доходности американских гособлигаций.

В результате доллар укрепляется к евро, а EUR/USD приближается к важным техническим уровням.

Следующим ориентиром называется 1,122. Если евро не удерживается выше отметки, потенциально открывается пространство для дальнейшего движения в направлении 1,08.

Что это значит для гривны

Для украинского валютного рынка важно соотношение официальных курсов доллара и евро.

Если условно предположить, что НБУ удерживает евро около 51 грн, а EUR/USD находится на уровне 1,129, то расчетный курс доллара составит:

51 / 1,129 ≈ 45,17 грн/$.

Если EUR/USD снизится до 1,122 при неизменном курсе евро в 51 грн, соответствующий курс доллара будет составлять уже примерно 45,45 грн/$.

Следовательно, дальнейшее ослабление евро к доллару создает для НБУ выбор: либо допускать дальнейшее удешевление евро к гривне, либо позволять доллару двигаться выше.

Что происходит на межбанке

К моменту приведенной оценки доллар на межбанковском рынке торговался в районе 44,84−44,86 грн.

То есть текущий курс пока ниже уровней, которые вытекают из расчета при условии фиксации евро около 51 грн.

Дальнейшая динамика будет зависеть как от движения EUR/USD на мировом рынке, так и от валютных интервенций и курсовой политики НБУ.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами