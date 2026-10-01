Евро падает до минимумов с мая 2025 года: каким может быть курс доллара в Украине

Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года. Сентябрьское падение евро стало самым большим за последние 14 месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года.

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Что давит на евро

На европейскую валюту давят сразу несколько факторов. Среди них рост цен на нефть: Brent снова превысила $100 за баррель, что увеличивает расходы европейской экономики накануне отопительного сезона.

В то же время ключевым фактором для валютного рынка остается разница в ожиданиях по поводу монетарной политики ЕЦБ и Федеральной резервной системы США.

Почему доллар получает преимущество

Рынок ожидает более медленных действий Европейского центробанка по сравнению с ФРС. Это повышает привлекательность долларовых активов, что также отражается в доходности американских гособлигаций.

В результате доллар укрепляется к евро, а EUR/USD приближается к важным техническим уровням.

Следующим ориентиром называется 1,122. Если евро не удерживается выше отметки, потенциально открывается пространство для дальнейшего движения в направлении 1,08.

Что это значит для гривны

Для украинского валютного рынка важно соотношение официальных курсов доллара и евро.

Если условно предположить, что НБУ удерживает евро около 51 грн, а EUR/USD находится на уровне 1,129, то расчетный курс доллара составит:

51 / 1,129 ≈ 45,17 грн/$.

Если EUR/USD снизится до 1,122 при неизменном курсе евро в 51 грн, соответствующий курс доллара будет составлять уже примерно 45,45 грн/$.

Следовательно, дальнейшее ослабление евро к доллару создает для НБУ выбор: либо допускать дальнейшее удешевление евро к гривне, либо позволять доллару двигаться выше.

Что происходит на межбанке

К моменту приведенной оценки доллар на межбанковском рынке торговался в районе 44,84−44,86 грн.

То есть текущий курс пока ниже уровней, которые вытекают из расчета при условии фиксации евро около 51 грн.

Дальнейшая динамика будет зависеть как от движения EUR/USD на мировом рынке, так и от валютных интервенций и курсовой политики НБУ.