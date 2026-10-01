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1 октября 2026, 10:02 Читати українською

Украина получила наибольший дефицит платежного баланса с 2010 года — $9,66 млрд

За январь-август 2026 года платежный баланс Украины сформировался с дефицитом $9,66 млрд. По приведенным данным, это самый плохой результат для этого периода по меньшей мере с 2010 года. Особенно резкое ухудшение произошло в августе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

За январь-август 2026 года платежный баланс Украины сформировался с дефицитом $9,66 млрд.
Платежный баланс
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В августе дефицит вырос до $3,1 млрд

Только за август отрицательное сальдо платежного баланса составило $3,1 млрд. Для сравнения, в июле дефицит был значительно меньше — $682 млн. То есть за месяц отрицательное сальдо увеличилось более чем в 4,5 раза.

Что влияет

Одним из факторов таких колебаний остается неравномерное поступление международного финансирования.

Часть внешней помощи зависит от выполнения Украиной согласованных условий и принятия необходимых решений. Поэтому задержки с соответствующими голосованиями и траншами могут заметно влиять на месячную динамику платежного баланса.

Читайте также: Риск потери $29,5 млрд: Кабмин установил жесткие дедлайны для ВР из-за бюджетного кризиса

В то же время, показатель платежного баланса зависит не только от международной помощи, но и от экспорта и импорта товаров и услуг, движения капитала, частных переводов и других внешних операций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки. Эти средства необходимы для сбалансирования госбюджета, финансирования социальных расходов и потребностей сил обороны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Pasha1233
Pasha1233
1 октября 2026, 13:25
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«КОМІТЕТ ВРУ ОБРАВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НАЙГІРШИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО УМОВИ ВІДБОРУ СУДДІВ»
Тотальна корупція влада, для цих мародерів це на першому місці. Якісь патологічні ненажери! Совість на павзі!
Про що ще говорити. Найбільш болюче, що гинуть сотні тисяч людей, а вони грабують як сарана і знущаються з людей і силою тримають як в концтаборі.
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