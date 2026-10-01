Украина получила наибольший дефицит платежного баланса с 2010 года — $9,66 млрд

За январь-август 2026 года платежный баланс Украины сформировался с дефицитом $9,66 млрд. По приведенным данным, это самый плохой результат для этого периода по меньшей мере с 2010 года. Особенно резкое ухудшение произошло в августе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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В августе дефицит вырос до $3,1 млрд

Только за август отрицательное сальдо платежного баланса составило $3,1 млрд. Для сравнения, в июле дефицит был значительно меньше — $682 млн. То есть за месяц отрицательное сальдо увеличилось более чем в 4,5 раза.

Что влияет

Одним из факторов таких колебаний остается неравномерное поступление международного финансирования.

Часть внешней помощи зависит от выполнения Украиной согласованных условий и принятия необходимых решений. Поэтому задержки с соответствующими голосованиями и траншами могут заметно влиять на месячную динамику платежного баланса.

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В то же время, показатель платежного баланса зависит не только от международной помощи, но и от экспорта и импорта товаров и услуг, движения капитала, частных переводов и других внешних операций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки. Эти средства необходимы для сбалансирования госбюджета, финансирования социальных расходов и потребностей сил обороны.