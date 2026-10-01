Аналитическая платформа MotiveGrid, основанная бывшими инженерами Tesla, составила рейтинг компактных кроссоверов, которые лучше всего подходят начинающим водителям в 2026 году. Об этом сообщает «Укравтопром».
Toyota, Honda или Hyundai: названы лучшие кроссоверы для новичков
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По каким критериям определили победителей
В список вошли новые автомобили стоимостью до $35 тыс. Эксперты оценивали их по уровню безопасности, набору штатных систем помощи водителю и надежности силового агрегата.
При финальном ранжировании также учитывали стоимость владения, удобство автомобиля в повседневной эксплуатации и характеристики силовой установки.
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Кто стал лучшим
В пятерку лидеров вошли:
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Toyota RAV4
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Honda CR-V
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Kia Sportage
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Hyundai Tucson
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Hyundai IONIQ 5
Как мы сообщали, Toyota впервые за более чем 20 лет потеряла статус самой дорогой компании Японии.
Источник: Минфин
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