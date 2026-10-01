МВД уточнило: украинские водительские права, обмененные в Германии, больше недействительны

Украинские водительские удостоверения считаются недействительными в случае поступления в территориальные сервисные центры МВД Украины удостоверений, полученных в Украине и обмененных в иностранных государствах. Об этом в ответе на запрос DW сообщили в МВД Украины.

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«В случае поступления в территориальные сервисные центры МВД водительских удостоверений, полученных в Украине и обмененных в зарубежных государствах, информация об их обмене за рубежом вносится в Единый государственный реестр МВД, после чего такие водительские удостоверения считаются недействительными», — сообщили DW в МВД, сославшись на Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами.

Как сообщалось, в Германии с 18 августа упростили обмен украинских водительских удостоверений.

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Так, владельцы действующих украинских водительских удостоверений категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE могут обменять их на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. Причиной тому стало то, что Украина официально включена в перечень государств, для которых действуют упрощенные условия обмена.

Иностранное водительское удостоверение можно обменять в Украине

В украинском МВД также напомнили, что обмен водительского удостоверения, выданного иностранным государством, осуществляется при условии представления в территориальный сервисный центр МВД ряда документов.