Кабмин ввел переходное правило, которое до 1 апреля 2027 г. позволяет ввозить, продавать и вводить в обращение немаркированные украинским импортные товары. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
С 1 октября новые правила для импортных продуктов: покупателям советуют проверять QR-коды и ценники
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Главное условие — полная обязательная информация о продукте на украинском языке должна быть доступна покупателю до момента приобретения.
Где искать информацию
Ее могут разместить непосредственно в магазине, на электронном ценнике или информационном терминале, предоставить в печатном виде или вынести на сайт или в мобильное приложение магазина. Еще один вариант — QR-код на ценнике или полке, по которому можно открыть информацию о товаре.
То есть, отсутствие украинского текста непосредственно на упаковке до 1 апреля не означает, что импортный продукт незаконный. Информация должна быть доступна на украинском до покупки, а партия товара должна сопровождаться ею в бумажной или электронной форме.
Для онлайн-покупок действует отдельное требование: обязательная информация на украинском языке, за исключением срока годности или даты «применить к», должна быть доступна еще до оформления продажи.
В то же время товары, промаркированные по старым военным правилам, не нужно автоматически изымать из продажи. Они могут оставаться в обращении до истечения установленного срока годности.
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Исключение для детского питания и лекарств
Отдельно в период военного положения разрешено ввозить как гуманитарную помощь детское питание и продукты для специальных медицинских целей, даже если они промаркированы на иностранном языке.
Таким образом, в ближайшее время покупатели могут чаще встречать на полках импортные товары без перевода на упаковку. Искать украинскую информацию следует на ценнике, через QR-код, на сайте или в приложении продавца или в другом доступном месте — она должна быть предоставлена к покупке.
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