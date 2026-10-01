Норвегия инвестирует в Украину. $100 млн для украинского бизнеса, требования и возможности от Norfund (видео)

Норвегия открывает новые возможности для украинского бизнеса: в конце 2024 норвежский инвестиционный фонд Norfund получил мандат инвестировать в Украину. Речь уже о около $100 млн украинского инвестиционного портфеля.

Но кто же может претендовать на эти деньги?

Какие бизнесы интересуют Norfund, сколько нужно привлекать, какие требования предъявляют к компаниям и как вообще выглядит путь первого обращения к получению инвестиций?

В новом выпуске подкаста Women in Capital говорим об инвестициях Норвегии в Украину, реальных соглашениях и критериях отбора бизнеса. Гостя — Анастасия Андриевская, руководитель представительства Norfund в Украине и инвестиционная менеджерка.

Отдельно разбираем, как работает крупнейший в мире государственный фонд Норвегии, почему он имеет около $2 трлн под управлением, более чем в 7 000 компаниях и как Норвегия десятилетиями превращала доходы от нефти и газа в капитал для будущих поколений.