0,1% самых богатых имеют больше, чем 80% населения: в каких странах разрыв наибольший

В 27 странах мира совокупное богатство богатейших 0,1% взрослого населения превышает состояние нижних 80% населения вместе взятых. Об этом свидетельствуют оценки World Inequality Database за 2024 год, визуализированные Visual Capitalist . Данные охватывают чистое личное богатство людей от 20 лет.

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В каких странах концентрация богатства самая высокая

В перечень вошли экономики с разными уровнями доходов и моделями развития.

В Северной Америке — это Белиз, Мексика, США.

В Европе и Азии: Грузия, Индия, россия и Швеция.

В Южной Америке: Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Уругвай.

На Ближнем Востоке: Бахрейн; Ирак; Ливан; Оман; насморк; Йемен.

В Африке: Ангола; Ботсвана; Эсватини; Мозамбик; Намибия; Республика Конго; Южная Африка; Замбия; Зимбабве.

Южная Африка — один из самых ярких примеров

Даже среди этих 27 стран уровень концентрации богатства существенно отличается.

В Южной Африке нижние 80% населения обладают менее 5% совокупного богатства страны, в то время как самым богатым 0,1% принадлежит почти 30%.

Среди стран этой группы еще более высокая доля богатства в руках верхних 0,1% зафиксирована только в россии.

Чем неравенство богатства отличается от неравенства доходов

Речь идет именно о богатстве, а не о текущих доходах.

Доход показывает, сколько человек заработал за определенный период. Богатство охватывает накопленные активы — недвижимость, бизнес, инвестиции, сбережения — за вычетом долгов.

Именно поэтому страна может иметь относительно равномерное распределение доходов, но очень высокую концентрацию активов.

Почему в списке оказалась Швеция

Швеция отличается среди стран с высокой концентрацией богатства, поскольку известна относительно низким неравенством доходов и развитой системой социальной защиты.

Однако более равные доходы не обязательно означают равномерное владение активами.

Развитые государственные системы здравоохранения, образования, ухода за детьми и пенсионного обеспечения уменьшают потребность домохозяйств с более низкими доходами накапливать значительные частные активы.

Кроме того, Швеция отменила налоги на наследство и дарование в 2004 году, а налог на чистое богатство — в 2007 году.

По данным Visual Capitalist, Швеция является единственной страной ЕС, где богатые 0,1% обладают большим объемом богатства, чем нижние 80% населения.