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1 октября 2026, 9:27 Читати українською

Пенсии в октябре вырастут для части украинцев: кому автоматически начислят доплату

В октябре части пенсионеров назначат или увеличат возрастные доплаты к пенсиям. Речь идет о людях, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и общая пенсионная выплата не достигает 10 340,35 грн. Доплату Пенсионный фонд начисляет автоматически, поэтому обращаться с заявлением не нужно. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

В октябре части пенсионеров назначат или увеличат возрастные доплаты к пенсиям.
Пенсия
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От чего зависит размер платежа

Размер зависит от возраста:

  • от 70 до 74 лет — до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет — до 456 грн;
  • от 80 лет — до 570 грн.

Как отмечает Гетманцев, доплаты не суммируются.

«Например, после достижения 75 лет человек, который уже получал 300 грн, будет увеличен еще на 156 грн — до общих 456 грн. Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше», — пишет он.

Конечно, уверяет Гетманцев, 300, 456 или даже 570 грн — далеко не те деньги, которые способны существенно изменить жизнь человека. Особенно, когда средняя пенсия в Украине составляет чуть более 7 тыс. грн, а медианная — около 5,3 тыс. грн.

Читайте: Пенсионерам в сентябре доплатят до 570 гривен: кто имеет право

«Именно поэтому отдельными доплатами проблему низких пенсий не решить. Необходима системная пенсионная реформа с простыми и справедливыми правилами: базовая пенсия, гарантирующая минимальный уровень обеспечения, и страховая часть, размер которой напрямую зависит от того, сколько человек проработал и уплатил взносов. Человек, который всю жизнь честно работал и платил взносы, должен получать достойную пенсию. Это и есть главный результат, ради которого мы должны менять систему», — подытожил он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
1 октября 2026, 10:56
#
Правильно, гроші в бюджеті ж зайві.
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