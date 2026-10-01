Госбюджет получил в сентябре почти 193 млрд грн: сколько дали налоги, таможня и гранты

В сентябре 2026 года в общий фонд поступило 192,7 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 78,2 млрд грн, в том числе:

36,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 46 млрд, возмещено — 9,9 млрд грн);

20 млрд грн — налог на доходы физических лиц;

12,3 млрд грн — акцизный налог;

4,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,7 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 73,3 млрд гривен.

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Международная помощь

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в сентябре этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 34,5 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2026 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 503,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, 62,2 млрд грн (по состоянию на 30 сентября) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним

Украина остается зависимой от внешнего финансирования бюджета на фоне значительных оборонных нужд.

По данным Минфина, из-за задержек международной помощи около 39 млрд грн капитальных расходов перенесли на декабрь 2026 года. Приоритетом остаются оборона, зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

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В 2027 году потребность во внешнем бюджетном финансировании составит $52,6 млрд, из которых $32,6 млрд еще нуждаются в подтверждении партнеров.