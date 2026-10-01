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1 октября 2026, 8:00 Читати українською

В Украине забронировано 1,4 млн работников: в каких отраслях больше всего

В Украине забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек. Хотя по результатам пересмотра критичности летом статус не подтвердили около 15% предприятий, этот тренд быстро возобновился, рассказал министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine .

В Украине забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек.
Бронирование
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Где больше всего забронировано

Больше всего работников забронировано в ключевых для устойчивости экономики отраслях, отметил министр.

Топ-5: перерабатывающая промышленность — около 20%, транспорт и логистика — 12%, торговля — 10%, энергетика — 9%, сельское хозяйство — 8%.

Распределение зависит прежде всего от количества экономически активных предприятий в отрасли, их расположения и близости к территориям, на которых ведутся боевые действия и гендерным соотношением работников на предприятии, пояснил Кравченко.

Минэкономики видит положительный эффект от бронирования. По словам министра, зарплатный критерий бронирования за два года поднял среднюю зарплату на критических предприятиях с 14 200 до 26 000 грн.

«Это дало бюджету более 157 млрд грн, в частности, по существенным поступлениям в Пенсионный фонд», — подчеркнул Кравченко.

По данным Минэкономики, в периоды волн разбронирования мобилизовался очень низкий процент работников.

Читайте: С 1 сентября могут отменить бронирование работников предприятий без подтвержденного критического статуса

Напомним

С 1 декабря 2024 вступили в силу новые правила бронирования работников от мобилизации, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 1332 от 23 ноября. С тех пор все бронирования производятся исключительно через портал «Дия». Тогда количество забронированных составило около 1,3 млн человек.

Как уже сообщал «Минфин», с 2 июня в Украине изменились правила бронирования работников.

Основных новшеств есть несколько:

  • Выросли требования к уровню средней зарплаты на предприятии. Планка поднята с 2,5 до 3 минимальных зарплат (до 25 941 гривен в месяц).
  • Бронировать сотрудников теперь можно только по основному месту работы.

Однако, кроме базовых критериев, предприятиям необходимо отвечать еще нескольким требованиям по перечням, утвержденным центральными органами власти (Минобороны, Минэкономики и др.) или местными военными администрациями

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Abramon
Abramon
1 октября 2026, 8:50
#
Інші галузі — отам все найцікавіше.
Чиновників різних обл рай шмай адміністрацій — це в 574 тис.?
Фірмочки типу обслуговування банкоматів і т.д. де люди просто числяться.
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