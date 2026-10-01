С октября с банковских счетов украинцев начнут списывать долги «автоматом». Что это значит?

С октября все украинские банки начнут списывать долги граждан «автоматом». Напомним: не так давно был принят закон о цифровизации исполнительного производства, который прописывает упрощенное взимание долгов.

Уже работает автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), но к ней пока подключены только государственные банки. В Минюсте же заявляют, что к октябрю к этой системе должны подключиться все финучреждения.

Министр юстиции Денис Маслов заявил в эфире телемарафона «Единые новости», что расширение АСИП ускорит поиск денег и погашение задолженностей, в частности, по судебным решениям и алиментам.

Но глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец уточняет: список долгов, которые станут списывать автоматически, намного шире. Это, к примеру, непогашенные штрафы за нарушение правил дорожного движения, задолженность по коммуналке и пр.

«Долги по коммунальным услугам, к тому же, взыскиваются в упрощенном режиме, по судебному приказу, то есть на заседание даже не вызывают самих должников, то есть люди могут вообще не знать, что на их счета наложен арест и оттуда автоматически будут списываться средства», — добавил Кравец.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что новая система чревата большими проблемами для украинцев. «С учетом того, что людям массово выставляют завышенные платежки, получается, что сначала придется платить, добровольно или принудительно, а уже потом разбираться с начислениями», — пояснил он «Минфину».

«Минфин» разбирался, что значит тотальное подключение банков к автоматизированная система исполнительного производства, и как будут списывать долги со счетов украинцев.

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Быстрый поиск денег: что значит подключение всех банков к АСИП

Как сказал в эфире телемарафона министр юстиции Денис Маслов, государственные банки на сегодняшний день в добровольном порядке подключены к автоматизированной системе исполнительных производств и они обслуживают большинство банковских операций.

Но, к примеру, если у человека счета в частном банке, пока его не коснулись никакие нововведения, и даже с случае наличия долгов и исполнительного производства, он может успеть снять средства, перевести их в другие финучреждения или потратить, то есть «спрятать» от исполнителей.

«Но у нас цель — чтобы в октябре месяце были подключены все банки в Украине. Это позволяет быстро находить средства должника, в автоматическом режиме проводить списание этих средств и погашение соответствующих задолженностей», — отметил Маслов.

Он пояснил, что новая система предусматривает в том числе минимизацию человеческого ресурса. Ранее после расчета должникам приходилось днями ждать, пока исполнитель снимет арест со счетов, теперь же их станут снимать автоматически, как и исключать людей из Единого реестра должников.

То есть процедура списания долгов становится быстрой «в обе стороны»: деньги будут искать и списывать оперативно (и это минус для должника). Но, с другой стороны, когда деньги списали, и долг уже погашен, арест со счетов тоже обещают снимать быстро.

Управляющий партнер адвокатского объединения WINNER Игорь Ясько пояснил «Минфину», что происходит.

«Это не новая схема автоматического списания долгов и не новая категория долгов, а цифровизация уже существующей процедуры исполнительного производства. Основные положения Закона № 4833-IX от 7 апреля 2026 года вступают в силу 23 октября этого года. Приказ Минюста № 1837/5 от 9 июля прописывает, что банки и другие структуры, предоставляющие платежные услуги, станут обмениваться данными с исполнителями через АСИП. То есть речь идет о подключении финансовых учреждений к системе, а не о списании долгов «без правил», — отметил Ясько.

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Как с украинцев будут списывать долги

По словам Игоря Ясько, нововведения коснуться только должников, в отношении которых открыто исполнительное производство по исполнительному документу (судебные решения, алименты, долги по кредитам, коммунальным услугам и др.).

«Утверждение, что изменения коснуться „всех владельцев банковских счетов“, требует уточнения: счета могут проверяться в рамках производства, но без исполнительного документа арест или взыскание невозможны», — говорит юрист.

Игорь Ясько пояснил «Минфину», как новая система будет работать на практике.

«Исполнитель отправит запрос через АСИП, а банки будут проверять новые документы каждый час и обязаны отвечать в течение часа в рабочее время. Дальше исполнитель накладывает арест и высылает платежную инструкцию, поэтому процедура сокращается з нескольких дней до нескольких часов. Этот механизм охватит также электронные деньги и кошельки, а также депозитные счета», — говорит Игорь Ясько.

Что при этом остается неизменным?

«Процессуальные решения (открытие и закрытие производства, обращение взыскания) принимает государственный или частный исполнитель, а не система. Взыскание происходит только в рамках исполнительного документа, с учетом гарантий должника, в частности, ограничений на взыскание отдельных выплат и защиту единого жилья», — отметил юрист.

Ростислав Кравец добавил, что большинство долгов станут списывать по решению суда или других государственных органов (в частности, ТЦК). Но, к примеру, что касается отдельных долгов, в частности, коммунальных или за услуги связи, то тут списание может проводиться в упрощенном режиме. «Решение о запуске исполнительного производства и списании долгов могут принимать по судебному приказу, который не предусматривает вызова сторон в суд. Если человек к начислением этих долгов не согласен, он может обжаловать это решение в суде, но задолженности все равно будут списаны с его счета», — отметил Кравец.

Он также добавил, что, если, к примеру, на банковском счете должника нет денег или суммы не хватает для погашения задолженности, могут запустить взыскание на другое имущество, в том числе недвижимость. Но для этого сумма долга должна превышать 20 минимальных зарплат (в 2026 году —172 940 гривен, с 2027 года, с учетом планируемого повышения минималки до 9 546 гривен, — 190 920 гривен).

Что делать должникам

Олег Попенко считает, что, к примеру, по коммунальным долгам автоматическое списание средств с банковских счетов «станет катастрофой для людей».

«Коммунальные долги отдают в исполнительное производство по упрощенной схеме, фактически даже без полноценных судебных заседаний с участием „должников“. При этом в Украине массово начисляют, мягко говоря, завышенные суммы за коммунальные услуги. К примеру, только недавно в Полтаве тысячам потребителей пришли платежки с фиктивными долгами за газ. Похожая ситуация была также в Черкассах, где „дорисовали“ огромные начисления за отопление. Получается, пока люди разбираются, что это за суммы, их смогут быстро списать с их банковских счетов. Мол, если не согласны, подавайте встречный иск. Но, как показывает практика, простому обывателю судиться с коммунальщиками, имеющими большой штат юристов, не так просто, и к тому же дорого. А заставить их вернуть уже взысканные долги — еще сложнее», — отмечает Попенко.

Ростислав Кравец говорит, что, с учетом нововведений, люди должны постоянно мониторить наличие просроченных платежек и долгов. «Если обнаружили долг, даже небольшой, стоит начать тут же разбираться с коммунальной компанией, требовать перерасчета, а, если долг правомерный — реструктуризации. Это позволит перестраховаться от разного рода сюрпризов со списанием денег с банковского счета», — отметил Кравец.

Игорь Ясько советует украинцам следующее:

Проверьте себя по Единому реестру должников и АСИП, чтобы знать, не открыто ли в отношении вас производство. Гасите долги через счет исполнительной службы и храните квитанции: так сумма быстрее будет учтена системой. Если списали средства, на которые взыскание накладываться не должно (к примеру, отдельные социальные выплаты), сразу сообщите исполнителю и банку с подтверждением назначения платежа. Обжалуйте решение исполнителя в суде в сроки, установленные процессуальным законом (10 дней). Не пытайтесь переводить деньги или отчуждать имущество, чтобы избежать взыскания: такие действия могут обжаловать, а обмен данными между реестрами быстро их обнаружит.

При этом Игорь Ясько говорит, что автоматический обмен данными о заграничных счетах в ближайшее время не будет запущен, поскольку для этого нужно вносить изменения в законодательство и договариваться с другими государствами. То есть, если у вас есть счет в иностранном банке, автоматического списания средств с него по «украинским долгам» не будет.