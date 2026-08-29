Украинцы накопили более 104 млрд грн долгов за коммуналку: за что не платят больше всего

По состоянию на 30 июня долг украинцев за коммунальные услуги достиг 104,2 млрд грн, больше не уплачено за тепло и горячую воду. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Как выросла задолженность

Во ІІ квартале 2026 года население Украины оплатило жилищно-коммунальные услуги 67,1 млрд грн, тогда как начислено в уплату было 53,5 млрд грн.

В то же время по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за услуги составила 104,2 млрд грн.