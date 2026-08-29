По состоянию на 30 июня долг украинцев за коммунальные услуги достиг 104,2 млрд грн, больше не уплачено за тепло и горячую воду. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Украинцы накопили более 104 млрд грн долгов за коммуналку: за что не платят больше всего
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Как выросла задолженность
Во ІІ квартале 2026 года население Украины оплатило жилищно-коммунальные услуги 67,1 млрд грн, тогда как начислено в уплату было 53,5 млрд грн.
В то же время по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за услуги составила 104,2 млрд грн.
- за поставку тепловой энергии и горячей воды — 33,8 млрд грн;
- за поставку и распределение природного газа — 29,1 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии — 17,3 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,5 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом — 10,1 млрд грн;
- за управление бытовыми отходами — 3,4 млрд грн.
Источник: Минфин
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