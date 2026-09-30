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30 сентября 2026, 12:34 Читати українською

Украина может недополучить $29,5 млрд от партнеров: Корецкий назвал дедлайн

Украина может недополучить $29,5 млрд от международных партнеров, если не выполнит взятые на себя обязательства. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время разговора с журналистами, что правительство должно принять необходимые решения до 15 октября. В то же время, Верховная Рада должна вовремя проголосовать нужные законопроекты.

Украина может недополучить $29,5 млрд от международных партнеров, если не выполнит взятые на себя обязательства.
Сергей Корецкий
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«Что касается $29,5 млрд, это средства, которые мы рискуем недополучить в бюджет от международных партнеров, если не выполним взятые на себя обязательства», — сказал премьер 30 сентября, объясняя, в какие сроки Украина должна выполнить необходимые обязательства.

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По словам Корецкого, правительство работает над тем, чтобы до 15 октября выполнить часть обязательств. Кабмин должен принять все необходимые решения, которые позволят обеспечить часть необходимого финансирования.

«Правительство гарантирует, что все необходимые решения будут выполнены. Это позволит обеспечить определенную часть необходимого финансирования», — отметил Корецкий.

Для получения остальных средств Верховная Рада должна принять необходимые законы. После этого международным партнерам также понадобится время для собственных процедур согласования и выделения финансирования.

«Необходимо принять все — и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно. Это необходимо сделать как можно быстрее», — объяснил премьер.

Корецкий подчеркнул, что с голосованиями нельзя медлить. По его словам, времени у Украины мало: расходы госбюджета привязаны к конкретным датам, а зарплаты и другие регулярные выплаты нужно финансировать ежемесячно.

«Мы работаем с Верховной Радой, чтобы сделать 12 октября также сессионным днем, чтобы проголосовать законопроекты, необходимые для получения этих средств», — сказал Корецкий.

Премьер также сообщил, что депутатам передали конкретные дедлайны по каждому необходимому решению.

«О каждом необходимом решении есть дата, до которой закон должен быть проголосован и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства», — отметил Корецкий.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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