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30 сентября 2026, 11:36 Читати українською

$45 млн в час: сколько стоят Украине воздушные тревоги

По словам министра экономики страны Александра Кравченко, ракетные тревоги стоят Украине примерно 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) за каждый час, который они останавливают бизнес, поскольку Киев ищет способы поддерживать экономику в условиях усиления российских бомбардировок, пишет The Guardian.

По словам министра экономики страны Александра Кравченко, ракетные тревоги стоят Украине примерно 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) за каждый час, который они останавливают бизнес, поскольку Киев ищет способы поддерживать экономику в условиях усиления российских бомбардировок, пишет The Guardian.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовое оружие«Мы не до конца предполагали, как быстро россия разработает эти реактивные беспилотники и будет использовать их для поражения всего», — сказал он, имея в виду использование россией нового оружия, которое в последние недели обстреливало Киев.
Экономика
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новое оружие

«Мы не до конца предполагали, как быстро россия разработает эти реактивные беспилотники и будет использовать их для поражения всего», — сказал он, имея в виду использование россией нового оружия, которое в последние недели обстреливало Киев.

Кравченко заявил, что нападения заставляют значительную часть экономики постоянно останавливаться, поскольку работников отправляют в укрытия, а сирены раздаются до 10 часов в день.

«Если люди находятся в бункере, бизнес останавливается», — сказал он.

По словам министра, только в этом году российские атаки нанесли ущерб основным фондам на сумму примерно 10 миллиардов долларов, в частности, среди целей — сталелитейные заводы, склады, логистическая инфраструктура и недавно центры обработки данных. россия также фактически заблокировала украинские черноморские порты, через которые в блокаду шла основная часть экспорта страны.

Стоимость войны растет

«Стоимость войны просто растет», — сказал он, указывая на необходимость увеличения количества систем противовоздушной обороны и то, что Украина должна ускорить разработку беспилотников, способных перехватывать новое российское реактивное оружие.

Кравченко заявил, что в решении этой проблемы достигнут прогресс, но признал, что Украина сталкивается как с самой коррупцией, так и с постоянной проблемой ее восприятия как внутри страны, так и за рубежом.

«Я очень ценю давление европейских партнеров на реформы», — сказал он, добавив, что Украине также нужно преодолеть восприятие коррупции дома и за рубежом.

Потребности на 2027 год

По словам министра, потребности Украины во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов, но в настоящее время обеспечено всего около 20 млрд долларов, а также обсуждаются вопросы дальнейшего повышения налогов и сокращения расходов.

На вопрос, может ли рост количества партий, скептически относящихся к поддержке Украины во Франции и Германии, ослабить обязательства Запада по отношению к Киеву, он ответил: «Болчусь ли я? Думаю, что, пожалуй, стоит беспокоиться».

«Общая усталость в Европе растет», — добавил он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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