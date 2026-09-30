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30 сентября 2026, 14:22 Читати українською

Энергетика под ударом: Корецкий заявил о самой массированной атаке

Этой ночью россия нанесла самую массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре с конца прошлого отопительного сезона, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Этой ночью россия нанесла самую массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре с конца прошлого отопительного сезона, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМассированная атака«Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру.
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Массированная атака

«Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошедшего отопительного сезона», — написал Корецкий.

По его словам, в результате ночной атаки есть повреждения и разрушения.

«Жду подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления.

Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

Всего со вчерашнего вечера под ударом находились 11 регионов страны. Кроме энергетики, враг снова бил по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге", — подытожил он.

Восстановление энергетики

В части регионов аварийно-восстановительные работы уже начались, в других — как только это позволяют условия безопасности, сообщили в «Укрэнерго».

Также россия атаковала Трипольскую ТЭС, где повреждено генерирующее оборудование.

В некоторых областях воздушная тревога еще продолжается. Минэнерго отметило, что применение ограничений на электроснабжение 30 сентября пока не прогнозируется.

В Киеве энергетикам ДТЭК удалось вернуть электроснабжение для 8000 семей после повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированной атаки. Компания сообщила, что продолжает аварийные работы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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