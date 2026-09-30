Франция за три месяца нарастила долг почти на €60 млрд

В конце июня 2026 года государственный долг Франции составил 3595,5 млрд евро , или 119% ВВП. За второй квартал он увеличился на 59,6 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) , опубликованные 29 сентября.

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Долг рос второй квартал подряд

В первом квартале государственный долг Франции увеличился на 75,8 млрд евро. Во втором квартале темпы его роста замедлились, однако соотношение долга к ВВП повысилось со 117,5% до 119%.

Основной вклад в квартальное увеличение пришелся на центральное правительство: его долг вырос на 53 млрд евро. Долг органов социального обеспечения увеличился еще на 8,4 млрд евро. В то же время долг других органов центрального управления почти не изменился, а местные органы власти сократились.

Чистый долг увеличился быстрее

Рост долга сопровождался сокращением остатков средств сектора государственного управления на 6,8 млрд евро. Поэтому чистый государственный долг увеличился на 68,2 млрд евро — больше, чем валовой. Его соотношение к ВВП повысилось со 109,7% до 111,4%.

INSEE отмечает, что квартальные показатели могут просматриваться. Также изменение государственного долга не равно бюджетному дефициту, в частности из-за операций с финансовыми активами и обязательствами, не входящими в расчет долга по Маастрихтской методологии.