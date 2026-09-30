Минфин продал облигации на 1,65 млрд грн: какие ставки предложили

Министерство финансов Украины 29 сентября 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,65 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что предлагали инвестору

Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,16% годовых обеспечили поступление 1,006 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком обращения 3,4 года с доходностью 16,49% годовых привлекли в бюджет 647 млн гривен.

Сколько привлекли с начала года в бюджет

С начала 2026 года государство уже привлекло более 347,14 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — почти 2,36 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

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Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

Напомним

После повышения НБУ учетной ставки с 15,5% до 16% годовых Минфин не повышал ставки по обычным ОВГЗ. Ставка отсечения по 12-месячным облигациям осталась на уровне 15,18%, по 29-месячным — 16,10%.

В то же время, ставку по бенчмарк-облигациям, которые банки могут частично использовать для формирования обязательных резервов, снизили до 12,18%.