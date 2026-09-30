Штрафы до 102 тысяч грн: в Украине хотят жестче наказывать за нарушение регулируемых цен

В Украине предлагают ужесточить наказание за нарушение правил относительно цен, регулируемых государством. Наибольший штраф может составить 102 тысячи гривен, если предприятие не выполнит предписание или будет мешать проверке. Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте № 16098 об усилении ответственности за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

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Какие штрафы предлагает законопроект

За нарушение правил формирования и применения регулируемых цен граждане могут платить 2550 грн, а должностные лица — 3400 грн. За повторный случай штрафы предлагают повысить до 3400 и 4250 грн соответственно.

Если гражданин проигнорирует законное требование контролирующего органа ему может грозить 5100 грн. Для должностного лица наказание составит 5950 грн.

Отдельно планируется ужесточить финансовые санкции для предприятий. За недостоверную информацию, переданную органу контроля, штраф хотят увеличить с 17 до 51 тысяч гривен.

Невыполнение предписания или создание препятствий для проверяющих может стоить бизнесу 102 тысяч гривен вместо нынешних 34 тысяч.

Что предшествовало

Одной из причин пересмотра наказаний стали результаты проверок фармацевтического рынка. За первые восемь месяцев года нарушения были зафиксированы в 412 случаях, а их доля среди проведенных проверок выросла с 29% до 65%.

Санкцию напрямую за необоснованное завышение регулируемой цены менять не предлагают. Нарушитель по-прежнему должен вернуть незаконно полученную прибыль и дополнительно уплатить штраф в размере 100% необоснованной выручки.

Также сохранится штраф в размере полной стоимости товара, если с потребителя взяли деньги за продукцию, которая по закону должна быть бесплатной.