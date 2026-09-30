Зеленский анонсировал новый транш от Евросоюза в ближайшие дни

Украина уже в ближайшие дни ожидает новый транш бюджетной поддержки от Европейского Союза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Что известно о транше

Глава государства поблагодарил Еврокомиссию и Евросоюз за подготовку решения по очередному траншу финансовой поддержки.

«На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя — именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю. Это пока из предварительно договоренных цифр», — отметил президент.

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Зеленский добавил, что провел разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

«Банк много работает вместе с нами, с Украиной, поддерживает нашу энергетику, защиту критической инфраструктуры. Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что усилить можно в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей», — сообщил глава государства.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Ukraine Support Loan — это программа финансовой поддержки Украины на €90 млрд в 2026—2027 годах. Из этой суммы €60 млрд. предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленных способностей, еще €30 млрд. — на бюджетную поддержку и обеспечение работы государства.

Нынешний транш является очередным платежом по оборонному направлению программы. По данным Еврокомиссии, ранее в ее пределах Украина уже получала средства, в том числе закупку дронов.