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30 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Зеленский анонсировал новый транш от Евросоюза в ближайшие дни

Украина уже в ближайшие дни ожидает новый транш бюджетной поддержки от Европейского Союза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украина уже в ближайшие дни ожидает новый транш бюджетной поддержки от Европейского Союза.
Владимир Зеленский

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Что известно о транше

Глава государства поблагодарил Еврокомиссию и Евросоюз за подготовку решения по очередному траншу финансовой поддержки.

«На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем еще хорошую финансовую новость от Брюсселя — именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю. Это пока из предварительно договоренных цифр», — отметил президент.

Читайте: ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша

Зеленский добавил, что провел разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

«Банк много работает вместе с нами, с Украиной, поддерживает нашу энергетику, защиту критической инфраструктуры. Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что усилить можно в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей», — сообщил глава государства.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Ukraine Support Loan — это программа финансовой поддержки Украины на €90 млрд в 2026—2027 годах. Из этой суммы €60 млрд. предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленных способностей, еще €30 млрд. — на бюджетную поддержку и обеспечение работы государства.

Нынешний транш является очередным платежом по оборонному направлению программы. По данным Еврокомиссии, ранее в ее пределах Украина уже получала средства, в том числе закупку дронов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Серый Петров
Серый Петров
30 сентября 2026, 11:12
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