Совет по финансовой стабильности назвал главные риски для финансового сектора Украины

Национальный банк Украины обнародовал одиннадцатый Отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности (РФС) за период с сентября 2025 по август 2026 года.



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Главным риском для финансовой системы РФС определила длительную полномасштабную войну и атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и логистику. Дополнительным фактором остаются геополитические риски из-за нестабильности на Ближнем Востоке. В таких условиях поддержка международных партнеров остается важной для сохранения макрофинансовой стабильности Украины.



Совет на своих заседаниях оценивал системные риски и их возможное влияние на финансовый сектор и экономику.

Кредитование и ипотека

В ответ на новые вызовы РФС одобрила обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования.

Приоритетными направлениями кредитования определены:

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

сельское хозяйство;

энергетическую инфраструктуру;

перерабатывающая промышленность;

бизнес на территориях устойчивости.

Отдельно Совет рассмотрел влияние повышенного налога на прибыль банков. РФС согласилась с тем, что подобная практика снижает устойчивость банков к рискам и их кредитный потенциал.



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Виртуальные активы

РФС также продолжила работу по вопросам регулирования рынка виртуальных активов. При подготовке соответствующих решений учитываются позиции заинтересованных сторон и международных партнеров.

Совет по финансовой стабильности был создан в 2015 году как межведомственная площадка для оценки системных рисков и подготовки рекомендаций по их снижению.



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