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29 сентября 2026, 10:39 Читати українською

Совет по финансовой стабильности назвал главные риски для финансового сектора Украины

Национальный банк Украины обнародовал одиннадцатый Отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности (РФС) за период с сентября 2025 по август 2026 года.

Национальный банк Украины обнародовал одиннадцатый Отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности (РФС) за период с сентября 2025 по август 2026 года.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиГлавным риском для финансовой системы РФС определила длительную полномасштабную войну и атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и логистику.


► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главным риском для финансовой системы РФС определила длительную полномасштабную войну и атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и логистику. Дополнительным фактором остаются геополитические риски из-за нестабильности на Ближнем Востоке. В таких условиях поддержка международных партнеров остается важной для сохранения макрофинансовой стабильности Украины.


Совет на своих заседаниях оценивал системные риски и их возможное влияние на финансовый сектор и экономику.

Кредитование и ипотека

В ответ на новые вызовы РФС одобрила обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования.

Приоритетными направлениями кредитования определены:

  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;

  • сельское хозяйство;

  • энергетическую инфраструктуру;

  • перерабатывающая промышленность;

  • бизнес на территориях устойчивости.

Отдельно Совет рассмотрел влияние повышенного налога на прибыль банков. РФС согласилась с тем, что подобная практика снижает устойчивость банков к рискам и их кредитный потенциал.


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Виртуальные активы

РФС также продолжила работу по вопросам регулирования рынка виртуальных активов. При подготовке соответствующих решений учитываются позиции заинтересованных сторон и международных партнеров.

Совет по финансовой стабильности был создан в 2015 году как межведомственная площадка для оценки системных рисков и подготовки рекомендаций по их снижению.


Как мы сообщали, НБУ может еще раз повысить ставку: как разделились мнения членов КМП

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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