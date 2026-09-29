Национальный банк Украины обнародовал одиннадцатый Отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности (РФС) за период с сентября 2025 по август 2026 года.
Совет по финансовой стабильности назвал главные риски для финансового сектора Украины
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Главным риском для финансовой системы РФС определила длительную полномасштабную войну и атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и логистику. Дополнительным фактором остаются геополитические риски из-за нестабильности на Ближнем Востоке. В таких условиях поддержка международных партнеров остается важной для сохранения макрофинансовой стабильности Украины.
Совет на своих заседаниях оценивал системные риски и их возможное влияние на финансовый сектор и экономику.
Кредитование и ипотека
В ответ на новые вызовы РФС одобрила обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования.
Приоритетными направлениями кредитования определены:
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предприятия оборонно-промышленного комплекса;
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сельское хозяйство;
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энергетическую инфраструктуру;
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перерабатывающая промышленность;
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бизнес на территориях устойчивости.
Отдельно Совет рассмотрел влияние повышенного налога на прибыль банков. РФС согласилась с тем, что подобная практика снижает устойчивость банков к рискам и их кредитный потенциал.
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Виртуальные активы
РФС также продолжила работу по вопросам регулирования рынка виртуальных активов. При подготовке соответствующих решений учитываются позиции заинтересованных сторон и международных партнеров.
Совет по финансовой стабильности был создан в 2015 году как межведомственная площадка для оценки системных рисков и подготовки рекомендаций по их снижению.
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