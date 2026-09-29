Курс валют 29 сентября: доллар укрепился после вчерашнего снижения

Во вторник, 29 сентября, средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 6 копеек в продаже. Курс евро прибавил 1 копейку в покупке и потерял 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,67−45,15 грн. Евро покупают за 50,85 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 51,35−51,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,92−44,95 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,04−51,05 грн.

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