Правительство урезает неприоритетные расходы: что будут финансировать, а что поставят на паузу

Правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов в условиях сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Жесткие антикризисные меры

По его словам, часть международного финансирования пока не поступила, в том числе из-за того, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

«В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное — потребности обороны и наших людей», — отметил Глава Правительства.

Читайте также: Риск потери $29,5 млрд: Кабмин установил жесткие дедлайны для ВР из-за бюджетного кризиса

Что будет финансироваться

Первоначально будут финансироваться:

потребности обороны;

пенсии и социальные выплаты;

зарплаты учителей, врачей и других работников бюджетной сферы.

Что поставят на паузу

Расходы, которые не являются первоочередными, будут откладываться. Речь идет, в частности, о новом строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах, а также объектах благоустройства — парках, скверах, фонтанах и перекладывании брусчатки.

Премьер-министр призвал органы местного самоуправления также определить приоритеты в своих бюджетах и ограничить расходы, которые пока не являются первоочередными.

«Следует, наконец, прекратить тратить средства не на приоритетные вещи», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Правительство, со своей стороны, делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования.

По словам Сергея Корецкого, эта работа ведется совместно с Парламентом, и важна ответственная работа от депутатов всех фракций и групп.

Напомним

Ранее «Минфин» писал , что Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны.