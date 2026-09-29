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29 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Правительство урезает неприоритетные расходы: что будут финансировать, а что поставят на паузу

Правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов в условиях сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов в условиях сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования.
Бюджет

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Жесткие антикризисные меры

По его словам, часть международного финансирования пока не поступила, в том числе из-за того, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

«В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное — потребности обороны и наших людей», — отметил Глава Правительства.

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Что будет финансироваться

Первоначально будут финансироваться:

  • потребности обороны;
  • пенсии и социальные выплаты;
  • зарплаты учителей, врачей и других работников бюджетной сферы.

Что поставят на паузу

Расходы, которые не являются первоочередными, будут откладываться. Речь идет, в частности, о новом строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах, а также объектах благоустройства — парках, скверах, фонтанах и перекладывании брусчатки.

Премьер-министр призвал органы местного самоуправления также определить приоритеты в своих бюджетах и ограничить расходы, которые пока не являются первоочередными.

«Следует, наконец, прекратить тратить средства не на приоритетные вещи», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Правительство, со своей стороны, делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования.

По словам Сергея Корецкого, эта работа ведется совместно с Парламентом, и важна ответственная работа от депутатов всех фракций и групп.

Напомним

Ранее «Минфин» писал , что Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Aktair1
Aktair1
29 сентября 2026, 8:13
#
Україна не встигла? Депутати,що скажете, як відмазка?
+
+30
Pablito
Pablito
29 сентября 2026, 9:47
#
Зеленському і його «слугам», як бачите, ***.
+
0
JWT
JWT
29 сентября 2026, 10:10
#
«перекладання бруківки» — ну на 5й рік повномаштабної війни до них таки дійшло
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
29 сентября 2026, 10:20
#
Акції Porsche, BMW, Audi, Mercedes обвалились на 30% на новинах, що Кабмін обмежує чиновникам фінансування нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою — парки, сквери, фонтани й перекладання бруківки.
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