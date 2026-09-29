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29 сентября 2026, 8:10 Читати українською

Крупнейший банк Венгрии планирует полный выход из россии: что мешает

Крупнейший банк Венгрии OTP рассматривает возможность полностью уйти из россии на фоне проверки его российской деятельности европейскими регуляторами перед запланированным приобретением Luminor Bank. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший банк Венгрии OTP рассматривает возможность полностью уйти из россии на фоне проверки его российской деятельности европейскими регуляторами перед запланированным приобретением Luminor Bank.
OTP Group

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Что известно

Банк уже сократил штат в россии на 25% и количество отделений на 40%, хотя российский бизнес остается прибыльным — за 2025 год он принес около 635 млн долларов чистой прибыли.

Как пишет издание, среди клиентов OTP были компании, связанные с «Газпромом», а также фирмы, оказывавшие услуги российским государственным структурам.

Российское направление остается для OTP прибыльным, по итогам 2025 года местная «дочка» получила 202 млрд венгерских форинтов чистой прибыли — около 635 млн долларов.

Читайте: Венгерский OTP Bank покупает балтийскую банковскую группу Luminor

Официальная отчетность группы подтверждает 202 млрд форинтов прибыли после налогообложения в рф за 2025 год, что было на 48% больше, чем годом ранее.

Просмотр стратегии

Генеральный директор OTP Group Петер Чаньи подтвердил Bloomberg, что группа начала пересмотр своей дальнейшей работы на российском рынке. По его словам, одним из возможных сценариев является полный выход из россии. Результаты стратегического пересмотра ожидаются до конца 2026 года.

«Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и незначительный прогресс в выведении дополнительных дивидендов из россии в течение последнего года, OTP приступил к пересмотру своей стратегии по отношению к российскому рынку, в том числе и к возможности полного выхода из него», — заявил Чаньи.

Он добавил, что при принятии решения группа будет учитывать долгосрочные интересы акционеров и стратегию международного расширения. Еще раньше OTP официально сообщал, что после начала полномасштабной войны пытался выйти из россии, однако сделать это не удалось из-за изменения регуляторной среды. В то же время группа сокращала свои риски, в частности из-за выведения дивидендов.

OTP хочет приобрести крупный банк в Балтии

Вопрос российского бизнеса приобрел дополнительное значение из-за планов OTP расшириться в странах Балтии.

Венгерская группа планирует приобрести Luminor Bank, работающий в Эстонии, Латвии и Литве. По данным Bloomberg, активы Luminor по итогам прошлого года превышали 15 млрд. евро.

Напомним

OTP Group является одним из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Группа обслуживает 17,5 млн. клиентов, работает в 11 странах и за последние два десятилетия завершила 25 банковских приобретений. Ее активы превышают €130 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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