Один час простоя бизнеса стоит экономике до 2 миллиардов гривен — министр экономики

Из-за обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами и связанных с ними вынужденными остановками работы предприятий экономика Украины может недополучать до 2 миллиардов гривен ежечасно. Об этом рассказал в интервью Forbes Ukraine министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

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Влияние на экономику

«Отдельно оценить влияние обстрелов на ВВП очень сложно из-за перебоев с поставками, экспортом и простоев предприятий. По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может обойтись экономике примерно в 2 млрд грн. Что касается того, сколько предприятий после атак полностью остановили работу или перенесли производство в другие регионы, то на данный момент статистики нет. Ситуация меняется буквально каждый час», — отмечает Кравченко.

Минэкономики ожидает, что ВВП в этом году существенно сократится из-за обстрелов и дает нелестный прогноз на следующий год.

«Начинали год с ожидаемым ростом 2,4% — пересмотрели его до 1,6% в середине 2026 года. К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на снижение темпов роста на 0,5%. Пессимистический план заложен в бюджете на 2027 год — рост на 1,3%. 0,3−0,5%. Это по состоянию на сейчас», — говорит министр.

Несмотря на блокаду черноморских портов, наибольшие поступления по году Украина получает от аграрного сектора.

«Был хороший урожай. Но если начнутся системные атаки на элеваторы и инфраструктуру, то и это может измениться. Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны», — констатирует Кравченко.