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28 сентября 2026, 15:15 Читати українською

S1 REIT запускает фонд S1 Позняки с инвестицией от 1000 грн

Инвестиционная компания S1 REIT объявляет о запуске нового капитализационного фонда S1 Позняки общим объемом 250 млн грн. Фонд инвестирует в апартаменты в доходном доме нового поколения, строящегося на берегу озера Серебряный Кил, в двух минутах от станции метро «Позняки» в Киеве.

Уважаемый читатель!

Минимальная первая инвестиция в фонд составляет 1000 грн. Номинальная стоимость одного инвестиционного сертификата — 100 грн, поэтому в дальнейшем инвестор может увеличивать вложения от 100 грн в удобном для себя темпе.

Новая модель владения недвижимостью

Традиционная модель приобретения недвижимости в Украине предполагает, что человек сначала должен накопить значительную сумму, а потом купить объект. Фонд S1 Позняки предлагает другой подход: начать с 1000 грн и постепенно увеличивать свою долю в недвижимости в собственном финансовом ритме.

В то же время, инвестор получает потенциал капитализации вместе с ростом стоимости объекта. И в итоге у него больше свободы выбора — остаться инвестором или обменять сертификаты на готовые апартаменты. Это изменяет саму психологию входа в недвижимость: не копить на нее, а копить в ней.

«Раньше, чтобы зарабатывать на недвижимости, нужно было купить квартиру за десятки тысяч долларов. Мы разделили этот порог на небольшие части. Теперь можно начать с 1000 гривен. Выгода для инвестора проста: покупаем раньше — покупаем дешевле. Дом строится, квадратные метры растут в цене, а вместе с ними увеличивается стоимость активов фонда. Так что мы хотим выкупить как можно больше квадратных метров сейчас — на раннем этапе, пока цена самая низкая. И предлагаем нашим клиентам покупать вместе с нами», — рассказывает Игорь Гифес, CEO S1 REIT.

Доходность зависит от года входа

Доход инвесторов фонда S1 Позняки на этапе строительства формируется из-за роста стоимости создаваемой недвижимости. Регулярные выплаты дивидендного дохода начнутся после ввода дома в эксплуатацию и начала арендной деятельности.

Чем раньше инвестор входит в фонд, тем большую часть потенциального роста стоимости недвижимости он может получить вместе со строительством объекта. Это постоянная практика рынка — вход на начальных этапах позволяет получить более высокую прибыль. Планируемая прибыль фонда составляет 9% годовых в USD, при этом индивидуальная доходность инвесторов на ранних этапах может быть выше.*

Формат «Живи и работай в одном месте»

Активами фонда S1 Позняки станут 80 апартаментов общей площадью 2828 м². Они размещены в 24-этажном доходном доме на 756 апартаментов общей площадью 29500 м².

S1 Позняки — доходный дом формата build-to-rent, который изначально создается как целостный профессионально управляемый арендный продукт, а не набор отдельных квартир для индивидуальной сдачи. В то же время, проект реализует концепцию «Живи и работай в одном месте» благодаря развитой внутренней и коммерческой инфраструктуре.

В рамках комплекса будет реализовано около 1500 м² внутренней инфраструктуры, которая предусматривает коворкинг, тренажерный зал, lounge-зону, кинозал, SPA зону, открытые и закрытые просторы для отдыха и досуга, игровой и караоке залы, детскую комнату и обустроенное укрытие. Еще около 7 000 м2 на первых этажах отведено под коммерческую инфраструктуру: супермаркет, рестораны, кафе, аптеки, стоматологию и другие сервисы. Управлять объектом будет компания по управлению недвижимостью S1 Property, которая будет отвечать за эксплуатацию и сервис для жильцов, а также за обеспечение устойчивой арендной деятельности для инвесторов.

Собственная недвижимость в своем финансовом ритме

Инвестор может использовать S1 Позняки в качестве инвестиционного инструмента и постепенно увеличивать свою долю в недвижимости.

Если объем накопленных сертификатов будет эквивалентен стоимости целых апартаментов, инвестор сможет воспользоваться опцией их обмена на готовые апартаменты. Переход к физическому объекту не обязателен: сертификаты можно и дальше удерживать как инвестицию в фонд и после начала арендной деятельности получать дивидендный доход.

Таким образом, S1 Позняки позволяет инвестору самостоятельно выбрать конечный сценарий: формировать капитал в недвижимости, постепенно увеличивать инвестицию или двигаться к приобретению готовых апартаментов.

«Фонд S1 Позняки для инвесторов — это новые возможности начать владеть частью реальной уникальной доходной недвижимости в столице и сразу зарабатывать на ней», — подчеркивает Игорь Гифес.

Ключевые параметры S1 Позняки

  • Объем фонда: 250 млн грн

  • Активы фонда: 80 апартаментов общей площадью 2828 м²

  • Минимальная первая инвестиция: 1 000 грн

  • Номинальная стоимость сертификата и доинвестиция: 100 грн.

  • Срок деятельности: 10 лет, до 14 сентября 2036

  • Планируемая прибыль фонда: 9% годовых в USD

  • Переоценка активов: ежемесячно

  • Дивидендные выплаты: после ввода объекта в эксплуатацию и начала арендной деятельности

* Указанные показатели прогнозируемы, базируются на финансовой модели проекта и не являются гарантией будущей доходности.

О S1 REIT

S1 REIT — инвестиционная компания и платформа коллективного инвестирования в недвижимость, входящая в состав S1 Group. Компания создает фонды, активами которых являются реальные объекты недвижимости и организует профессиональное управление ими. Инвесторы покупают инвестиционные сертификаты фондов и могут получать доход от капитализации активов и арендной деятельности согласно модели конкретного фонда.

* Акция. Бонус для первых инвесторов — розыгрыш техники Apple: iPhone 18 Pro Max, 3 Apple Watch Series 12 и 10 AirPods 5.

Источник: Минфин
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