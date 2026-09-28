Евро подорожал на наличном рынке, доллар дешевеет

В понедельник, 28 сентября, средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 6 копеек в продаже. Курс евро прибавил 32 копейки в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,55−45,09 грн. Евро покупают за 50,83 грн, а продают за 51,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,95, евро — 51,45−51,66 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,67−44,70 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,82−51,84 грн.

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