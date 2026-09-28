Нефть дорожает: Brent превысил $107, акции США падают

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2026, 13:00 Читати українською

Нефть дорожает: Brent превысил $107, акции США падают

На мировых рынках снова растет напряжение: нефть дорожает, американские акции падают, а инвесторы пересматривают свои ожидания по ставке ФРС. Причиной стали новые сомнения в скором завершении конфликта с Ираном и опасения перебоев со снабжением нефтью. Об этом 28 сентября сообщил Bloomberg.

На мировых рынках снова растет напряжение: нефть дорожает, американские акции падают, а инвесторы пересматривают свои ожидания по ставке ФРС.
Нью-Йоркская фондовая биржа

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нефть дорожает

Цена нефти Brent поднялась выше $107 за баррель после того, как Тегеран отказался смягчить условия для возобновления судоходства через Ормузский пролив.

В то же время сигналы президента США Дональда Трампа по поводу возможных дальнейших переговоров остаются противоречивыми.

Американские акции падают

На этом фоне американские акции пошли вниз. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,4%.

В Азии наибольшие потери понесли акции производителей микросхем.

Читайте также: США взялись за Binance после санкций против иранской криптобиржи: чем грозит новое дело

Инвесторы ожидают более высоких ставок

Государственные облигации США также дешевели, а их доходность росла. Доходность двухлетних казначейских облигаций поднялась на пять базисных пунктов — до 4,91%.

Удорожание нефти усилило опасения инвесторов по поводу роста цен. На этом фоне возросли ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США.

Вероятность такого решения в следующем месяце трейдеры оценивают примерно в 70% против 65% в пятницу.

Что происходит с золотом

Ожидания повышения ставок также повлияли на цену золота. В сентябре его цена уже снизилась более чем на 6%.

Рост доходности облигаций уменьшает привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

Европейские рынки двигаются иначе

Европейские фондовые рынки при этом двигались в противоположном направлении. Индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% благодаря росту потребительских компаний.

В Великобритании резко подорожали акции компаний-застройщиков после того, как правительство объявило программу кредитования для людей, покупающих жилье впервые.

Акции Taylor Wimpey выросли на 14%, Persimmon — на 15%, а Barratt Redrow — на 14%.

Читайте также: Золото снова пошло вверх: что поддержало цены после резкого падения нефти

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами