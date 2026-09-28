На мировых рынках снова растет напряжение: нефть дорожает, американские акции падают, а инвесторы пересматривают свои ожидания по ставке ФРС. Причиной стали новые сомнения в скором завершении конфликта с Ираном и опасения перебоев со снабжением нефтью. Об этом 28 сентября сообщил Bloomberg.
Нефть дорожает: Brent превысил $107, акции США падают
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Нефть дорожает
Цена нефти Brent поднялась выше $107 за баррель после того, как Тегеран отказался смягчить условия для возобновления судоходства через Ормузский пролив.
В то же время сигналы президента США Дональда Трампа по поводу возможных дальнейших переговоров остаются противоречивыми.
Американские акции падают
На этом фоне американские акции пошли вниз. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,4%.
В Азии наибольшие потери понесли акции производителей микросхем.
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Инвесторы ожидают более высоких ставок
Государственные облигации США также дешевели, а их доходность росла. Доходность двухлетних казначейских облигаций поднялась на пять базисных пунктов — до 4,91%.
Удорожание нефти усилило опасения инвесторов по поводу роста цен. На этом фоне возросли ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США.
Вероятность такого решения в следующем месяце трейдеры оценивают примерно в 70% против 65% в пятницу.
Что происходит с золотом
Ожидания повышения ставок также повлияли на цену золота. В сентябре его цена уже снизилась более чем на 6%.
Рост доходности облигаций уменьшает привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.
Европейские рынки двигаются иначе
Европейские фондовые рынки при этом двигались в противоположном направлении. Индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% благодаря росту потребительских компаний.
В Великобритании резко подорожали акции компаний-застройщиков после того, как правительство объявило программу кредитования для людей, покупающих жилье впервые.
Акции Taylor Wimpey выросли на 14%, Persimmon — на 15%, а Barratt Redrow — на 14%.
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