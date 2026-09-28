UBS может получить предложения о слиянии: интерес проявили по меньшей мере 8 банков

По меньшей мере восемь крупных иностранных банков выразили интерес к слиянию или другому формату объединения со швейцарским банком UBS. По оценкам банка, новые правила могут потребовать дополнительного капитала примерно на $18 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Blick.

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Иностранные банки интересуются UBS

По меньшей мере восемь иностранных банков уже сообщили UBS о своем интересе, пишет Blick со ссылкой на источник. Издание не называет конкретные учреждения, рассматривающие возможное объединение. Сам UBS пока не комментировал эту информацию. О том, что UBS снова обсуждает способы снизить зависимость от швейцарского регулирования, ранее сообщал и портал Semafor. По данным источников, среди вариантов рассматривается возможное объединение с иностранным банком.

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Швейцария ужесточает требования к капиталу

На этом фоне в Швейцарии ужесточаются требования к капиталу банков. В среду Совет кантонов поддержал более жесткие правила, которые, по оценкам UBS, могут потребовать от банка дополнительного капитала примерно на $18 млрд.

В преддверии голосования глава совета директоров UBS Колм Келехер предупреждал, что банк может пересмотреть вопрос своего базирования в Швейцарии, если новые требования окажутся слишком жесткими.

В то же время министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер назвала возможный переезд UBS маловероятным. По ее словам, такой шаг был бы дороже выполнения новых требований к капиталу, а также юридически сложным.

Напомним, UBS расширил свою работу на американском рынке обслуживания состоятельных клиентов.

Банк получил лицензию национального банка США, что позволяет ему предоставлять полный спектр банковских услуг и усилить присутствие на крупнейшем в мире рынке управления частным капиталом.