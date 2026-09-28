Украине нужно $175 млрд на войну в 2027 году: часть ресурса может быть предоставлена оружием

Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оценивают в $175 млрд. Об этом, как сообщает Новости.LIVE, заявил первый заместитель министра финансов Роман Ермолычев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.



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По его словам, дополнительный ресурс планируется привлекать не только в виде средств. Речь идет также о непосредственных поставках вооружения от международных партнеров в рамках таких механизмов, как Рамштайн и PURL.

В то же время, отдельно Минфин оценивает потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год в $52,6 млрд. Из этой суммы около $20 млрд уже определены или ожидаются в рамках международных программ, тогда как еще $32,6 млрд нуждаются в подтверждении.

Украина рассчитывает на значительное участие Евросоюза в покрытии бюджетной нужды и ведет переговоры с европейскими партнерами по источникам финансирования.



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НБУ недосчитал 100 млрд грн



Одним из факторов, увеличивших потребность в ресурсах госбюджета, стало ожидаемое сокращение отчислений Национального банка. По словам Ермоличева, речь идет о примерно 100 млрд грн, которые необходимо будет компенсировать другими источниками.

В проекте госбюджета-2027 общие расходы предусмотрены на уровне 7,272 трлн грн., из которых 4,885 трлн грн. приходится на сектор безопасности и обороны.



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